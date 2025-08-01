竹東今再增3處YouBike站點 開學前東泰高中站也將啟用

為提供民眾更便捷的綠色交通選擇，新竹縣政府與竹東鎮公所攜手推動公共自行車系統建置，今天起將新增啟用「竹東公5停車場」、「竹東國中活動中心」及「竹東鎮立游泳池」共3站，另「東泰高中」站點預計於開學前完工啟用，將更完善竹東鎮民通學、運動、住宅等串連需求，便利居民與旅客的日常生活。

縣長楊文科表示，竹東鎮為縣內交通重要樞紐，人口密集且學校機關集中，對公共自行車的需求日益殷切，2023年4月縣府已於竹東鎮設有18站，鎮公所再次投入600萬元建置經費，新增4個站點與55輛車輛(含10輛電輔車)，其中三站於8月1日啟用，不僅可有效銜接通勤通學路線，亦能活化在地慢遊觀光。此外，第4站「東泰高中」站點正積極施工中，預計於開學前完工啟用，提供師生更便利的交通工具。

交旅處長陳盈州指出，YouBike是兼具環保與便捷的運具，新竹縣近年積極擴充自行車租賃站點，目前已經累積超過418萬人次騎乘，電輔車的使用率更是全國前段班。

此次竹東3站啟用後，全縣將達177站、提供1495輛車(含480輛電輔車)，未來將持續與各鄉鎮合作，擴展YouBike站點密度，實現竹縣友善交通、推動永續低碳生活。

交旅處提醒，自今年4月1日起，竹竹苗地區騎乘YouBike 2.0E電輔車，需投保公共自行車傷害險。民眾可於微笑單車APP或官網登入會員進行投保，保費由縣府負擔，保障內容包括死亡、失能及住院給付，讓騎乘更安心、更有保障。