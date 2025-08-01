影／曾破「創意私房」案 竹縣警局長林建隆新上任創2紀錄

新竹縣新任警察局長林建隆是警界科技偵查領域為數不多的中高階警官，成為首名科偵專才縣市警察局長，對科偵官警具鼓舞作用，今天宣誓就職，他表示，當下最重要的工作是打擊詐騙，自己在刑事工作與科技偵查有20多年經驗，盼運用所長。此外，地方有治安、交通等施政重點，會與警察局同仁一起努力。

新竹縣政府警察局於今天上午10點舉行「卸、新任局長交接典禮」，副縣長陳見賢主持，在內政部警政署警政委員黃家琦監交下，新任警察局長林建隆宣誓就職。

民國65年次的林建隆是新竹縣史上最年輕的局長，為中央警察大學資訊管理系64期、中央警察大學資訊研究所碩士畢業，歷任警政署資訊室科長、刑事警察局科長、偵查第九大隊長、警政署資訊室主任及首位刑事警察局科技犯罪防制中心主任等重要職務。

林建隆專業經驗豐富，打詐績效卓著，在刑事警察局任內結合業界幣流分析師推動犯罪集團虛擬貨幣查扣凍結專案，總計凍結折合新台幣102億元的虛擬貨幣。曾參與偵破國內多家網路銀行盜轉帳、銀行遭設置釣魚網站竊取帳號密碼案等，具有豐富調查駭客集團實戰經驗；曾參與八里雙屍命案、高鐵炸彈案等刑案數位鑑識工作，並破獲「創意私房」色情網站，緝獲上中下游兒少性犯罪產業鏈，逮捕116名犯罪嫌疑人。

而在資安數位鑑識領域，林建隆帶領刑事警察局科技偵查團隊同仁，2021年全球首創將惡意程式分析流程標準化，並取得ISO/IEC 17025 「Windows程式行為分析」國際認證，在台灣的資安鑑識領域建立了重要的里程碑。2022年任職警政署資訊室主任期間，推動了數位警政，展開警政智慧化計畫，涵蓋資安、行動化、AI等面向，加速推動台灣警政。

陳見賢歡迎新任局長林建隆來到新竹縣，協助厚植新竹縣在科技犯罪的偵查能力與技術，陳見賢說，林建隆目前在讀資工博士，是國內數一數二的科技偵查人才，能來到新竹縣是新竹縣民之福，盼藉重長才來協助竹縣打詐。