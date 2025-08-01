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陳忻玥、DJ LØBO明晚嗨翻永安漁港 手作市集快逛

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市新屋區「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」系列活動「潮起潮樂CHILL海海」，明晚6時起將由DJ LØBO 引爆派對氣氛暖場揭幕。圖／農業局提供
桃園市新屋區「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」系列活動「潮起潮樂CHILL海海」，明晚6時起將由DJ LØBO 引爆派對氣氛暖場揭幕。圖／農業局提供

桃園市新屋區「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」系列活動「潮起潮樂CHILL海海」，明晚6時起將由DJ LØBO 引爆派對氣氛暖場揭幕，邀請南方二重唱、海鷗的蛋、李杰明、陳忻明、一井，多位重磅新星樂團及歌手輪番獻唱；現場另規畫集結手作、小吃及好康摸彩、填問卷送好禮等多重活動的「搧海風創意市集」，力邀全民一起來同樂，感受夏夜晚風的吹拂下的Chill氛圍。

農業局長陳冠義表示，「潮起潮樂CHILL海海」力邀多位實力派藝人登場，將從明晚7時起嗨唱至9時30分，系列活動壓軸演唱會則將於8月30日舉行。此外，16日永安漁港觀光漁市，則安排紙藝大師「洪新富」加持的海客漁鄉食魚教育活動，展示海洋生物紙藝作品。

位於永安漁港旁的海洋客家休閒園區則有「夏一站海客」海客文化及牽罟漁法體驗，邀請大小朋友報名參與暑假假期到新屋區走讀古厝，體驗海洋客家文化活動。

陳冠義說，新屋為桃園魚米之鄉，盛產魚、米、鵝肉物產豐富，而永安漁港則是當地重要漁業活動中心，以午仔魚、小卷等沿近海漁獲聞名；永安漁港觀光漁市約有90家攤位，包含「生鮮區」（現撈海產、生魚片、魚鬆乾貨等）、「乾貨區」（炸物、小吃、飲料），以及「熟食區」（海鮮熱炒、合菜餐廳）等，適合全齡族群來嚐海鮮、聽音樂，體驗海邊散策的悠閒假期。

桃園市新屋區「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」系列活動「潮起潮樂CHILL海海」，明晚6時起將由DJ LØBO 引爆派對氣氛暖場揭幕。圖／農業局提供
桃園市新屋區「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」系列活動「潮起潮樂CHILL海海」，明晚6時起將由DJ LØBO 引爆派對氣氛暖場揭幕。圖／農業局提供
桃園市新屋區「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」系列活動「潮起潮樂CHILL海海」，明晚6時起將由DJ LØBO 引爆派對氣氛暖場揭幕。圖／農業局提供
桃園市新屋區「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」系列活動「潮起潮樂CHILL海海」，明晚6時起將由DJ LØBO 引爆派對氣氛暖場揭幕。圖／農業局提供

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