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龍潭警社區治安會議登場 打造安心宜居環境

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市龍潭警分局昨(31)日晚間19時在分局4樓禮堂召開114年社區治安會議，會議由龍潭分局長鄭文銘主持，警察局警政監徐歆率領相關科室主管出席。現場有轄區立法委員及市議員等民意代表、龍潭區區長鄧昱綵及里長、協勤民力、雇用移工之工廠代表及龍潭鄉親等300餘人參加。此次活動並在「龍潭分局」臉書全程直播，讓無法到場的民眾也能在線上觀看，亦可透過網路留言做意見反應。

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龍潭分局召開114年社區治安會議。圖：警方提供

在會議開始前，由「凌雲里青春活力排舞班」帶來精彩的舞蹈表演拉開序幕；警方於會中向民眾宣導防制詐騙，透過強化民眾「識詐」觀念，以建立安全安心的社會環境。另交通方面，向民眾宣導暑期交通執法重點，針對6項重大交通違規包含「車不讓行人」、「行人闖紅燈等違規」、「酒後駕車」、「嚴重超速」、「闖紅燈」、「違規改裝排氣管及噪音車違規」全面取締，以期有效遏止違規，確保民眾生命財產安全，會中舉辦有獎徵答，民眾反應相當熱絡。

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龍潭分局希望透過與會人員將社區治安理念及預防犯罪、行車安全觀念傳達到轄內每一個角落。圖：警方提供

鄭文銘表示，此次會議除了傾聽民眾對於治安及交通的建言與疑問、即時回應解答，更希望透過與會人員將社區治安理念及預防犯罪、行車安全觀念傳達到轄內每一個角落。另外，非常感謝民眾平時與警方共同守護著龍潭地區的治安及交通，警民同心一起打造安心宜居的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭警社區治安會議登場 打造安心宜居環境

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