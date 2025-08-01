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新竹園道五停車場人行圖示變甲蟲？議員批市府設計不合規

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
議員張祖琰指出，近來她發現園道五地下停車場出現「甲蟲」標示，人行道上畫一隻甲蟲代表人行道，一隻進地下室的蟲代表地下道，而爬樓梯的蟲代表出口。圖／張祖琰提供
議員張祖琰指出，近來她發現園道五地下停車場出現「甲蟲」標示，人行道上畫一隻甲蟲代表人行道，一隻進地下室的蟲代表地下道，而爬樓梯的蟲代表出口。圖／張祖琰提供

新竹市園道五停車場今年2月完工啟用，不過市議員張祖琰指出，裡面指引的標示讓民眾霧煞煞，一堆很像甲蟲不知所云的指引，連市府官員自己也認不出來，認為應該使用法律規定的標示。新竹市府表示，將會觀察民眾使用情形，滾動調整。

新竹馬偕醫院位於往返竹科的光復路上，一旁還有傳統市場，附近停車位嚴重缺乏，市府爭取前瞻預算，斥3.6億於一旁園道五闢建智慧地下停車場，2021年9月28日開工，卻因結構及部分工項複雜導致延宕，歷經3年工期後終於啟用。

園道五地下停車場規畫地下2層，汽車位246格，包含6格身心障礙專用車位、12格孕婦及育有6歲以下兒童專用車位，以及24格電動車位專用席，更引入車牌辨識、車位在席顯示、多功能繳費等智慧化的停車管理系統。

議員張祖琰指出，近來她發現園道五地下停車場出現「甲蟲」標示，人行道上畫一隻甲蟲代表人行道，一隻進地下室的蟲代表地下道，而爬樓梯的蟲代表出口，這些不知所云的標示讓民眾根本看不懂，不清楚想表達什麼。

張祖琰說，反觀巨城、赤土崎停車場人行道標示非常清楚，但園道五標示的「行人」竟然是一條蟲。婦幼停車位更離譜，地下標示與上面牌面標示不一致。張祖琰強調，公共區域標示就是要有識別度，應該使用法律規定的標示，這些不知所云的標示識別度很低，應盡快改善。

新竹市交通處表示，針對園道五地下停車場標線人行道及指標上之人行標誌部分，建築師跳脫一般常見的制式化人形圖示，採用流線型筆觸刻畫人體動作，保留基本辨識性，透過設計語彙，拉近人與空間的距離，打造友善而富有人文氣息的停車場環境。市府也會持續觀察民眾使用情形，並蒐集民眾使用意見，滾動調整相關設施。

新竹市園道五停車場今年2月完工啟用，不過市議員張祖琰指出，裡面指引的標示讓民眾霧煞煞，一堆很像甲蟲不知所云的指引，連市府官員自己也認不出來。記者黃羿馨／攝影
新竹市園道五停車場今年2月完工啟用，不過市議員張祖琰指出，裡面指引的標示讓民眾霧煞煞，一堆很像甲蟲不知所云的指引，連市府官員自己也認不出來。記者黃羿馨／攝影
新竹市園道五停車場今年2月完工啟用，不過市議員張祖琰指出，裡面指引的標示讓民眾霧煞煞，一堆很像甲蟲不知所云的指引，連市府官員自己也認不出來。圖／張祖琰提供
新竹市園道五停車場今年2月完工啟用，不過市議員張祖琰指出，裡面指引的標示讓民眾霧煞煞，一堆很像甲蟲不知所云的指引，連市府官員自己也認不出來。圖／張祖琰提供
張祖琰指出，婦幼停車位更離譜，地下標示與上面牌面標示不一致。圖／張祖琰提供
張祖琰指出，婦幼停車位更離譜，地下標示與上面牌面標示不一致。圖／張祖琰提供
議員張祖琰指出，近來她發現園道五地下停車場出現「甲蟲」標示讓民眾霧煞煞。圖／張祖琰提供
議員張祖琰指出，近來她發現園道五地下停車場出現「甲蟲」標示讓民眾霧煞煞。圖／張祖琰提供

人行道 停車場

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