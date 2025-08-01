加強高風險場所管理 桃消邀業者強化火警即時通報機制

為加強桃園市高風險場所火災防範作為，桃園市消防局31日辦理「冷凍冷藏及公共危險物品場所消防規定說明會」，邀集桃園市冷凍冷藏倉儲業及危險物品達千倍以上的場所業者出席，說明「桃園市火災預防自治條例」第15條修正重點，協助業者了解規定與落實執行重點。

說明會中強調，過去部分火災案件發生後，因未能在第一時間通報與應變，導致火勢擴大、損失嚴重。以先前曾發生冷凍倉儲火災延燒數周為例，凸顯消防設備設施設計不足、通報流程延遲所帶來的風險。

為此，桃園市火災預防自治條例第15條已明確規定，冷凍冷藏場所應於庫板與樓板間設置火警探測器，並要求危險物品達一定規模場所，建立第三方通報機制，一旦探測器作動，須同步通知管理權人、防火管理人、保安監督人及第三方技術單位，即時確認並啟動應變，避免災害擴大。

桃園市消防局局長龔永信表示，火災預防的關鍵，在於及早發現與迅速通報，導入第三方通報機制能有效補足第一線人員未即時掌握的缺口。市府將持續推動高風險場所的防火管理，協助業者強化自身防護能力，共同守護市民生命財產安全。