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桃園受訓即就業 駕駛留任率遭檢討

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市政府去年首創「受訓即就業」計畫協助客運業者招募駕駛，但審計處發現，參與者最後留任率僅約7成，要求檢討。本報資料照片
桃園市政府去年首創「受訓即就業」計畫協助客運業者招募駕駛，但審計處發現，參與者最後留任率僅約7成，要求檢討。本報資料照片

桃園市公車駕駛不足，市府去年首創受訓即就業計畫，協助業者招募人力，但審計處發現留任率僅約7成，市府交通局則回應，截至今年7月順利新增超過100名合格駕駛人員，目前實際留任率達85%，將持續推動跨局處合作及多元支持機制，提升駕駛留任率。

市府核定的公車班表至少需要950名駕駛，現在僅約800名，人力缺口問題亟待解決，市府去年首創「大客車駕駛受訓即就業計畫」，受訓期間領基本薪資，階段性提供學習津貼、考照獎金，及里程獎金等補助，預計去年及今年各招募100人，總預算1821萬元。

不過，審計處調查發現，計畫執行至今，駕駛留任率表現不如預期，截至今年3月，全市7家客運業者原招募錄取257人，後續完成駕訓班報名者僅146人，接下來的培訓過程中又有38人離職，占完成報名人數的26.03%，離職原因包括自覺不適合、另謀他職、路考未通過等，但相關單位無法即時因應受雇者遭遇的困難和需求，此外，目前缺乏跨局處定期至現場查核或關懷的機制，建議市府設置跨局處聯繫平台，適時提供受訓人員協助。

交通局指出，計畫迄今成功招募及培訓逾百名駕駛員，學員完成培訓後上線服務比率90%，截至今年7月已順利新增超過100名合格駕駛人員，目前實際留任率也已達85%，已訂定培訓獎金領取規範，服務滿5個月後才能申請領取獎金，市府並設置專線由專人負責蒐集及分析離職原因，持續推動跨局處合作及多元支持機制，提升駕駛留任率。

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