桃園棒球走向國際展 球星見面、樂天女孩不容錯過

桃園市中原文創園區即日起至9月7日舉辦桃園主場2025棒球主題展，全方位呈現桃園多年來深耕棒球的歷程與成果。

桃園市副市長王明鉅表示，桃園是一座年輕而充滿活力的城市，但在台灣的棒球運動發展中，桃園卻已是資深的參與者與推動者。這一切，要特別感謝教練張滄彬及各校教練長期以來的努力與貢獻。

王說，在市府團隊的支持下，體育局致力於完善整體規畫，興建正式的練習球場；教育局也積極投入基層棒球人才的培育；加上與文化局共同攜手並與職棒合作，大家一起一步一腳印地在桃園深耕，孕育許多優秀的棒球選手。透過這場棒球主題展覽，回顧桃園棒球發展的歷程，同時也是向台灣棒球致敬的一個重要時刻。

本次展覽規畫7大主題，帶領觀眾認識桃園棒球如何逐步走向國際舞台，職棒方面則是桃園一路走到目前樂天桃猿棒球隊的成長軌跡，見證地方棒球文化的重要過程。展覽亦展出多件珍貴歷史文物與代表性展品，包含龜山國小出征亞太區少棒賽的球具與簽名球、新明國中與平鎮高中的冠軍旗、桃園棒球教父張滄彬教練的口述影像等。

此外，也將特別展出2006年第一屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊的實戰球衣與2013年中華對荷蘭經典賽中，比賽用的壘包等珍貴文物，共同回顧台灣棒球史留下的不朽印記。

互動體驗區是展覽的一大亮點，現場設有主播模擬台、MVP頒獎區以及經典賽回顧牆，讓民眾彷彿親臨棒球賽事，享受球星光環。另外，還有投手及打擊的互動裝置區，體會在球場上的角力與默契，以及比賽中瞬息萬變的節奏，進一步拉近民眾與棒球之間的距離。