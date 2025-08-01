竹市汞汙染3農田 一期作銷毀未流入市面

新竹市傳出農地遭重金屬汞汙染，新竹市議員曾資程接獲陳情，九甲埔有3塊農地共1940坪，一期稻作約8000公斤遭強制收割銷毀，擔心汙染範圍擴大、地下水源遭汙染。竹市府表示，環保局監測水圳底泥驗出汞超標，進而追查出稻田遭汙染，受汙染農作物未流入市面，將追查汙染源開罰。

曾資程指出，農民陳情耕作的稻田經檢測受到汞汙染，除3塊稻田遭波及，另有2塊休耕地種少量雜糧作物，農民擔心權益受損，未來土壤整治費用誰來負擔？受汙染農地範圍多大？汞汙染來源為何？市府應徹查清楚，避免汙染進一步擴大。

竹市環保局表示，每年定期檢測水圳底泥，近期發現九甲埔幹線10支線底泥汞測值超過土壤管制標準，尋灌溉範圍追查，有3筆地號種植稻作，檢測土壤後確認汞測值超過土壤管制標準，已通知農政單位，昨已完成剷除銷毀相關稻米；稻梗都送到竹市焚化爐銷毀，未流入供應鏈。

環保局表示，汞汙染非自然成因，汙染源推測為周邊或上游受汙染排水，經灌溉渠道流經所致，九甲埔灌溉水質檢測符合標準，但底泥汞汙染超標，該3筆地號稻田已公告列管，強制停止耕種，後續須進行汙染整治作業，將往上游追查汙染源，調查汙染行為人。

汞具毒性，攝取過度可能導致口腔潰瘍、腹瀉、肌肉顫抖、神經肌肉、感官或認知功能異常等，高暴露下足以致死。