竹縣高效能焚化爐 民代不滿垃圾處理量

新竹縣府新設高效能焚化爐，遭議員質疑新爐每天處理量達500公噸，竟只有300公噸處理竹縣垃圾，其餘焚化代價更高的事業廢棄物，根本不足以消化暫存垃圾，移除垃圾山還有得等。竹縣環保局昨表示，合約規定每年處理竹縣8萬噸垃圾，若超過仍有義務處理，暫置垃圾預計5年內清除。

南投縣規畫BOT興建焚化爐，環保局長李易書說，日處理量500公噸，全縣每日垃圾250噸，剩餘量能消耗累積垃圾與縣內事業廢棄物，不會收取外縣市垃圾。

桃園新建BOO中壢欣榮焚化爐，每日處理1350噸垃圾，契約預留1200噸焚化桃園市垃圾，後來BOT興建觀音生質能中心，日處理量660噸，其中500噸給家戶垃圾，2焚化爐都還有餘裕。

新竹縣環保局昨在議會專案報告，環保局長蕭宏杰說，新建焚化爐日處理量500噸，2個爐每爐日處理量250噸，去年12月點火，今年2月投料試運轉，已處理竹縣一般廢棄物4.3萬噸，陸續處理完新埔鎮、竹東鎮暫置垃圾，也去化新豐掩埋場7700噸暫置垃圾。

議員林碩彥指出，合約規定「優先給竹縣處理」，除滿足每天產出的家戶垃圾，應要求最大比例留給竹縣事廢；議員徐瑜新說，外縣市事廢處理費高，難保不以賺錢為目的。

議員何智達說，竹縣每天仍有50噸送苗栗縣代燒，每噸收費3000元，但新竹縣處理費每噸約2100至2520元，建議自己燒，每年可省下876萬元回饋鄉里。

蕭宏杰回應，雙方合約規定，每年處理8萬噸竹縣廢棄物，若處理量超過時，焚化爐仍有義務負責處理，絕對足夠去化新竹縣每日垃圾；針對苗栗代燒的垃圾量，將與焚化爐業者協商。