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陸委會訪苗縣 鍾東錦：兩岸應官方緊繃、民間舒緩

中央社／ 苗栗縣31日電
行政院大陸委員會副主委李麗珍（左）今天率隊拜會苗栗縣長鍾東錦（右）等人。圖／苗栗縣政府提供
行政院大陸委員會副主委李麗珍（左）今天率隊拜會苗栗縣長鍾東錦（右）等人。圖／苗栗縣政府提供

大陸委員會副主委李麗珍今天拜會苗栗縣長鍾東錦，盼凝聚中央地方處理兩岸事務共識。鍾東錦表示，過去率隊赴陸參訪都謹守本分，他認為兩岸關係應「官方緊繃、民間舒緩」。

總統賴清德為因應中國帶來國安統戰威脅，今年3月間提出17項因應策略，包括落實各級公職人員赴中國交流的揭露制度、嚴格限制具統戰背景中國人士來台及禁止中國人士來台進行統戰性質活動等。

苗栗縣長鍾東錦7月初率團參加中國湖北的「武漢台灣周」活動並進行產業交流參訪，是賴總統宣布17項因應策略後首位赴陸參訪交流的縣市長。

苗栗縣政府今天透過新聞稿指出，陸委會副主委李麗珍率領團隊到苗栗拜會縣長鍾東錦，針對兩岸交流相關議題交換意見。

縣長鍾東錦認為，兩岸關係應該要「官方緊繃、民間舒緩」，民間交流很重要，他過去率隊前往大陸參訪謹守本分，按照回報中央的行程照表操課，與什麼人會面也如實回報中央，同時藉由參訪機會關心台商，並盡量將苗栗的農特產品等推銷到對岸，拓展苗栗知名度；他並希望中央能稍微放寬陸客來台觀光的限制，帶動國旅發展。

李麗珍表示，政府支持合於法令規範、秉持對等尊嚴及不預設政治前提的兩岸交流，縣府所提各項建言，陸委會將納入政策參考，並持續加強與縣府互動合作，盼凝聚中央地方處理兩岸事務共識，在維護台灣整體利益下共同推展地方產業發展。

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