新竹千坪農田遭汞汙染 環境部：基金支應農民短期生計
新竹市遭媒體揭露近2千坪稻田汞汙染。環境部表示，今已派員前往農地現場，共同協助新竹市政府完成作物全數剷除銷燬，阻絕汙染擴散，確保守護民眾食品安全，也將以土壤及地下水汙染整治基金暫行支應農民短期生活照顧、農地汙染改善費用，照顧農民生計。
環境部強調，環境部已啟動協助新竹市政府辦理農地公告列管、禁止耕作食用作物與土壤改善及汙染溯源事宜。至於作物剷除銷燬、停耕期間短期生活照顧及農地汙染改善等相關費用，將由環境部土壤及地下水汙染整治基金暫行支應，照顧農民生計。一旦追查到汙染行為人會立即求償。
環境部說，農業環境灌溉渠道水質、圳路底泥、農地品質及食品安全，由中央與地方環境與農業單位跨機關合作，隨時保持縱向與橫向聯繫，阻絕汙染，確保環境品質及守護民眾食的安全。
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