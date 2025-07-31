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陸委會拜會苗栗縣長 強調給予農產品輸往陸港支持

中央社／ 台北31日電

陸委會副主委李麗珍今天拜會苗栗縣縣長鍾東錦。李麗珍表示，陸委會未來將在台灣農產品輸往陸港方面給予最大支持和協助。

根據陸委會發布的新聞稿，李麗珍一行拜會鍾東錦，說明政府兩岸政策及聽取地方對兩岸交流的看法，雙方並就陸客來台觀光、農產品輸陸、地方赴陸交流與陸配關懷等議題交換意見，期盼凝聚中央地方處理兩岸事務共識。

李麗珍強調，地方政府是政府推動兩岸健康有序交流的重要一環，陸委會對地方關切事項都會積極協處。鍾東錦特別提到苗栗有水梨、文旦等優質農產品，縣府正積極拓展多元市場。陸委會未來將在台灣農產品輸往陸港方面給予最大支持和協助。

李麗珍表示，政府支持合於法令規範、秉持對等尊嚴及不預設政治前提的兩岸交流，縣府所提各項建言，陸委會將會納入政策參考，並持續加強與縣府互動合作，在維護台灣整體利益下共同推展地方產業發展。

陸客 陸委會 鍾東錦

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