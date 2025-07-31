竹市汞稻米銷毀 環境部協助農民短期生計
新竹農地遭汞污染，市府銷毀稻作並整治。環境部說，將先支應作物剷除銷毀、停耕期間短期生活照顧及農地污染改善等費用，協助農民生計，追查到污染行為人將求償。
新竹市環保局發布新聞稿表示，日前執行水圳底泥監測時發現，九甲埔幹線10支線底泥汞超標，恐影響3筆地號種植稻作。經農地土壤檢測結果，確認汞測值超過土壤管制標準，今天已剷除稻米及稻梗進行銷毀。
環保局表示，汞污染來源可能為周邊及上游的污染排水，經由灌溉渠道流入所致，已啟動污染溯源作業，並對3筆地號列管與強制停耕，進行污染整治。
環境部環境管理署晚間發布新聞稿表示，環境及人民食安的保護，絕對是首要任務，環境部已啟動協助新竹市政府辦理農地公告列管、禁止耕作食用作物與土壤改善及污染溯源事宜。
至於作物剷除銷毀、停耕期間短期生活照顧及農地污染改善等相關費用，環境部說，將由環境部土壤及地下水污染整治基金暫行支應，照顧農民生計；一旦追查到污染行為人，立即向污染行為人求償。
環境部強調，農業環境灌溉渠道水質、圳路底泥、農地品質及食品安全，由中央與地方環境與農業單位跨機關合作，隨時保持縱向與橫向聯繫，阻絕污染，確保環境品質及守護民眾食的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言