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竹市汞稻米銷毀　環境部協助農民短期生計

中央社／ 台北31日電

新竹農地遭汞污染，市府銷毀稻作並整治。環境部說，將先支應作物剷除銷毀、停耕期間短期生活照顧及農地污染改善等費用，協助農民生計，追查到污染行為人將求償。

新竹市環保局發布新聞稿表示，日前執行水圳底泥監測時發現，九甲埔幹線10支線底泥汞超標，恐影響3筆地號種植稻作。經農地土壤檢測結果，確認汞測值超過土壤管制標準，今天已剷除稻米及稻梗進行銷毀。

環保局表示，汞污染來源可能為周邊及上游的污染排水，經由灌溉渠道流入所致，已啟動污染溯源作業，並對3筆地號列管與強制停耕，進行污染整治。

環境部環境管理署晚間發布新聞稿表示，環境及人民食安的保護，絕對是首要任務，環境部已啟動協助新竹市政府辦理農地公告列管、禁止耕作食用作物與土壤改善及污染溯源事宜。

至於作物剷除銷毀、停耕期間短期生活照顧及農地污染改善等相關費用，環境部說，將由環境部土壤及地下水污染整治基金暫行支應，照顧農民生計；一旦追查到污染行為人，立即向污染行為人求償。

環境部強調，農業環境灌溉渠道水質、圳路底泥、農地品質及食品安全，由中央與地方環境與農業單位跨機關合作，隨時保持縱向與橫向聯繫，阻絕污染，確保環境品質及守護民眾食的安全。

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