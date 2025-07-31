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竹縣焚化爐處理量引關注 環保局：足夠去化竹縣每日垃圾

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣環保局今天在議會專案報告「新竹縣高效能垃圾熱處理設施」。圖／縣府提供
新竹縣環保局今天在議會專案報告「新竹縣高效能垃圾熱處理設施」。圖／縣府提供

新竹縣環保局今天在議會專案報告「新竹縣高效能垃圾熱處理設施」，多位議員關注焚化爐每日可燒500噸，其中300噸留給竹縣，多出來的怎麼辦？對此，環保局長蕭宏杰澄清，在合約中，新竹縣交付廢棄物超過每年8萬噸時，焚化爐仍有義務負責處理，並無每日250噸的限制量，絕對足夠去化本縣每日垃圾。且正式運轉後，目標在5年內完成新豐掩埋場暫置垃圾清除。

蕭宏杰說明，本縣高效能熱處理設施設計日處理量為每日500噸，有2個爐，每爐日處理量為250頓，以因應歲修時輪流停爐檢修，確保一般廢棄物妥善處理。焚化爐在去年12月點火，今年2月正式投料處理，試運轉期間，累積處理竹縣一般廢棄物達4萬3千多噸，也陸續完成新埔鎮、竹東鎮暫置垃圾清除，及去化新豐掩埋場7700噸暫置垃圾。

議員林碩彥指出，合約規定「優先給竹縣處理」，除了滿足竹縣每天產出的一般垃圾量，應要求最大比例留給竹縣事業廢棄物。此外，這半年來新豐掩埋場清除7700噸，五年要清除24萬噸，真能清除完畢嗎？議員徐瑜新說，廠商以賺錢為目的，外縣市的事業費處理費高，多出來的垃圾量「到底要不要收？」

對此，蕭宏杰回應，合約訂定承諾在每年8萬噸範圍內，應收受並處理甲方交付可處理廢棄物，若超出每年8萬噸時，仍有義務負責處理，絕對足夠去化本縣每日垃圾。

議員何智達認為，8萬噸以內每噸2100元，超過8萬噸每噸2520元，竹縣每天仍有50噸送苗栗燒，苗栗代燒卻每噸3千元，他建議不用送苗栗，這50噸採自燒方案，一年省下的876萬可回饋給地方鄰里。對此，蕭宏杰回應可與焚化爐廠商協商。

議員歐陽霆、蔡志環提到回饋金的草案問題，包含委員會組成人員、回饋金等。蕭宏杰表示，回饋金自治條例在取得最大共識之後，會召開說明會，委員會組成為受影響的7個村里、議員3席、縣府人員與專家學者等。

議員 廢棄物 焚化爐

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