快訊

民調／死亡交叉！賴總統施政過半不滿意 5成受訪者認為內閣應改組

南橫路塌土石無情奪一家5口人命 搜救員找到首具屍骸嘆：來遲了

聽新聞
0:00 / 0:00

家暴傷害案遭檢方拒易科罰金 頭份市代會副主席入監執行恐將解職

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
頭份市民代表會副主席張家榮因涉家暴傷害遭判刑，檢方拒易科罰金將他發監執行。圖／翻攝頭份市公所網站
頭份市民代表會副主席張家榮因涉家暴傷害遭判刑，檢方拒易科罰金將他發監執行。圖／翻攝頭份市公所網站

無黨籍苗栗縣頭份市民代表會副主席張家榮，因家暴傷害等案，被苗栗地院判刑拘役105日及有期徒刑8個月確定，皆得易科罰金，但檢方否准易科罰金，於7月16日將他發監執行。張家榮不服，聲明異議仍遭法院駁回，依地方制度法他恐面臨解除代表職權。

對此，市代會同仁均感惋惜，有代表說「近日出國回來才聽說這消息，也很錯愕！」。頭份市代會表示，目前尚未接獲選委會解職張家榮公文，但若依入監執行刑期，他將無法順利出席2次定期會，依規定也將面臨代表會報請解除職權處分。

據了解，張家榮因家暴傷害等案，分別被判拘役105日及有期徒刑8個月確定，皆得易科罰金，但他於7月16日執行報到日赴地檢署欲繳罰金時，被檢察官拒絕，理由是他身為民意代表公眾人物，多次家暴，甚有在警察面前犯行，公然藐視法律，若不入監難收矯正之效，當天將他發監執行。

張不服，向法院聲明異議，主張承案檢察官未給充分說明機會，也未提供發監憑據，逕自將他發監，剝奪程序保障；並強調，他身為民代肩負服務鄉里重責，其行為僅侵害告訴人個人權益，對社會秩序影響甚微，且已知錯悔改，檢察官卻濫用裁量權，請求法院准許易科罰金。

不過，法官認為檢方在傳喚通知書已明載「如傳喚當日經檢察官認易刑處分難收矯正之效或難以維持法秩序，當日即需入監執行，請做好入監準備」等語，且於執行日再度詢問張是否聲請易科罰金或易服社會勞動，並給予陳述特殊事由機會，程序並無不當。

法官並指出，是否准易科罰金，是檢察官依法指揮刑罰執行職權，法院就此檢察官獨立裁量權限之執行指揮，難認有違法裁量或有裁量瑕疵之不當，因此駁回張的聲明異議。

頭份 家暴 檢察官

延伸閱讀

7月連2起 …女公關「剛拿到保護令就被殺」 林靜儀：男性挫折忍耐力需被關注

女公關遇恐怖情人遭割喉 醫師：斷然分手是大忌、逐漸疏遠才上策

高雄狠父虐嬰打到頭骨、肋骨骨折 遭判刑並裁定續押

「貴婦奈奈」前男友醫美診所出人命 麻醉醫師判6月得易科罰金

相關新聞

家暴傷害案遭檢方拒易科罰金 頭份市代會副主席入監執行恐將解職

無黨籍苗栗縣頭份市民代表會副主席張家榮，因家暴傷害等案，被苗栗地院判刑拘役105日及有期徒刑8個月確定，皆得易科罰金，但...

新竹千坪農田爆遭汞汙染 市府急銷毀未流入市面

新竹市九甲埔3塊農地疑遭重金屬汞汙染，議員曾資程接獲陳情擔憂，汙染範圍是否持續擴大、地下水源是否受到波及？市府表示，環保...

明德水庫陸、水、空新玩法 苗縣府助功拓寬苗16道路 再造昔日榮光

再造全台四大水庫榮光，苗栗縣頭屋鄉明德水庫引進陸、水、空新玩法，縣長鍾東錦今天體驗水上腳踏車，宣示水庫南岸道路（苗16線...

100年才能清完…石棉廢料成隱形殺手 蘇俊賓喊話中央正視危機

行政院會今討論728豪雨及丹娜絲颱風災後復原工作，會中指出中央將編列8億元專案預算協助清理災後的1.5萬噸石棉廢棄物。與...

桃園推「受訓即就業」培養公車駕駛 近3成離職率遭質疑

桃園市公車駕駛不足，市府去年起首創「受訓即就業」計畫協助業者招募人力，但審計處發現，參與者最後留任率僅約7成，要求檢討。...

組織再造苗栗縣政府員額多37人 擬新增青年處恢復計畫處

苗栗縣政府因應中央修訂地方行政機關組織準則，增加37名員額，及2個局處，縣長鍾東錦今天宣布，研擬恢復計畫處，並新增青年處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。