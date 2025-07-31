家暴傷害案遭檢方拒易科罰金 頭份市代會副主席入監執行恐將解職

無黨籍苗栗縣頭份市民代表會副主席張家榮，因家暴傷害等案，被苗栗地院判刑拘役105日及有期徒刑8個月確定，皆得易科罰金，但檢方否准易科罰金，於7月16日將他發監執行。張家榮不服，聲明異議仍遭法院駁回，依地方制度法他恐面臨解除代表職權。

對此，市代會同仁均感惋惜，有代表說「近日出國回來才聽說這消息，也很錯愕！」。頭份市代會表示，目前尚未接獲選委會解職張家榮公文，但若依入監執行刑期，他將無法順利出席2次定期會，依規定也將面臨代表會報請解除職權處分。

據了解，張家榮因家暴傷害等案，分別被判拘役105日及有期徒刑8個月確定，皆得易科罰金，但他於7月16日執行報到日赴地檢署欲繳罰金時，被檢察官拒絕，理由是他身為民意代表公眾人物，多次家暴，甚有在警察面前犯行，公然藐視法律，若不入監難收矯正之效，當天將他發監執行。

張不服，向法院聲明異議，主張承案檢察官未給充分說明機會，也未提供發監憑據，逕自將他發監，剝奪程序保障；並強調，他身為民代肩負服務鄉里重責，其行為僅侵害告訴人個人權益，對社會秩序影響甚微，且已知錯悔改，檢察官卻濫用裁量權，請求法院准許易科罰金。

不過，法官認為檢方在傳喚通知書已明載「如傳喚當日經檢察官認易刑處分難收矯正之效或難以維持法秩序，當日即需入監執行，請做好入監準備」等語，且於執行日再度詢問張是否聲請易科罰金或易服社會勞動，並給予陳述特殊事由機會，程序並無不當。

法官並指出，是否准易科罰金，是檢察官依法指揮刑罰執行職權，法院就此檢察官獨立裁量權限之執行指揮，難認有違法裁量或有裁量瑕疵之不當，因此駁回張的聲明異議。