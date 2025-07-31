新竹千坪農田爆遭汞汙染 市府急銷毀未流入市面

新竹市九甲埔3塊農地疑遭重金屬汞汙染，議員曾資程接獲陳情擔憂，汙染範圍是否持續擴大、地下水源是否受到波及？市府表示，環保局執行水圳底泥監測，並發現九甲埔幹線10支線底泥汞超過上限值，同步農作物檢測，受汙染農作已剷除銷毀，無流入供應鏈。

新竹市議員曾資程指出，他接獲農民陳情，表示其耕作的稻田經環保局通報並由農政單位檢測，證實受到汞汙染。該事件涉及約3塊農地、總面積約1940坪，其中一期稻作預估收成約8千公斤，另有2塊休耕地種有少量雜糧作物，市府近日已安排強制收割與銷毀。

曾資程表示，農民在接獲通知後情緒非常惶恐，關心未來整治費用如何分攤，以及整治期間農民的基本權益是否獲得保障。呼籲相關單位必須在不影響環保局溯源調查的前提下，去識別化公開透明資訊，包括汙染源頭調查進度、受汙染農地範圍、銷毀農作物的方式與數量等，確保受汙染農作物不流入市面，

新竹市環保局表示，發現九甲埔幹線10支線底泥汞超過土壤管制標準後，立即展開追查，發現3筆地號有種植稻作，經土壤檢測確認汞測值超過土壤管制標準，立即通知並會同農政單位於7月31日前完成剷除銷毀，所剷除稻米及稻梗皆進竹市焚化爐銷毀，均無流入供應鏈，請民眾無須擔心。

環保局表示，汞汙染非自然成因，來源可能為周邊及其上游受汙染排水經灌溉渠道流經所致，經檢測灌溉水質均符合標準，底泥汞超過土壤管制標準侷限於九甲埔幹線10支線，另對於3筆地號後續將公告列管並強制停止耕種，以及汙染整治作業，同時也溯源汙染源，調查汙染行為人。