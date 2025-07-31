新竹千坪農田爆遭汞汙染 市府急銷毀未流入市面
新竹市九甲埔3塊農地疑遭重金屬汞汙染，議員曾資程接獲陳情擔憂，汙染範圍是否持續擴大、地下水源是否受到波及？市府表示，環保局執行水圳底泥監測，並發現九甲埔幹線10支線底泥汞超過上限值，同步農作物檢測，受汙染農作已剷除銷毀，無流入供應鏈。
新竹市議員曾資程指出，他接獲農民陳情，表示其耕作的稻田經環保局通報並由農政單位檢測，證實受到汞汙染。該事件涉及約3塊農地、總面積約1940坪，其中一期稻作預估收成約8千公斤，另有2塊休耕地種有少量雜糧作物，市府近日已安排強制收割與銷毀。
曾資程表示，農民在接獲通知後情緒非常惶恐，關心未來整治費用如何分攤，以及整治期間農民的基本權益是否獲得保障。呼籲相關單位必須在不影響環保局溯源調查的前提下，去識別化公開透明資訊，包括汙染源頭調查進度、受汙染農地範圍、銷毀農作物的方式與數量等，確保受汙染農作物不流入市面，
新竹市環保局表示，發現九甲埔幹線10支線底泥汞超過土壤管制標準後，立即展開追查，發現3筆地號有種植稻作，經土壤檢測確認汞測值超過土壤管制標準，立即通知並會同農政單位於7月31日前完成剷除銷毀，所剷除稻米及稻梗皆進竹市焚化爐銷毀，均無流入供應鏈，請民眾無須擔心。
環保局表示，汞汙染非自然成因，來源可能為周邊及其上游受汙染排水經灌溉渠道流經所致，經檢測灌溉水質均符合標準，底泥汞超過土壤管制標準侷限於九甲埔幹線10支線，另對於3筆地號後續將公告列管並強制停止耕種，以及汙染整治作業，同時也溯源汙染源，調查汙染行為人。
新竹市產發處說明，該農地檢測為竹市東區公所今年一期作農作物重金屬等汙染監測所規畫，水稻經公所採樣送市府再轉送農業部農藥試驗所檢驗重金屬含量，經農糧署通知，水稻汞汙染超標，當下市府即刻啟動聯繫機制，剷除銷毀前亦請農民不得收割並不得外流，由區公所加強巡田，完善管制作業。
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