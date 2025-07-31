桃園龜山表揚34位模範父親 最高齡92歲擇日師守護家庭

桃園市龜山區公所今天舉辦模範父親表揚大會，由副市長王明鉅致贈表揚，肯定34位得獎模範父親為家庭和社會的付出。今活動安排模擬「舉重挑戰」，傳遞健康理念，鼓勵現場長輩培養規律運動與均衡飲食習慣，增添不少趣味。

龜山區公所今於公所禮堂舉辦典禮，以「HAPPY DAD 神隊友」為主題，表揚34位由各里及團體推薦的模範父親。父親在家庭中無論是外出打拚或在家守護，皆以無聲行動傳遞深沉父愛；獲獎者事蹟涵蓋軍職、勞工、教育、志工等多元領域，展現不同身分角色對家庭與社會的正向影響，足為社區楷模。

本次表揚中最高齡的模範父親是今年92歲的呂萬土，其子女說，父親自幼生長於龜山農村，13歲便開始幫助祖父耕作，成年後從事運輸工作，並學習祖傳堪輿術，成為出色的擇日師；過去呂萬土曾兩度當選農會代表，並多次獲得擇日比賽獎項，對社會貢獻頗多。子女們表示，父母雖工作繁忙，卻自幼教導他們要圓融處事、明辨是非，對父親的教誨充滿尊重與包容。

副市長王明鉅今出席典禮，表示父親的健康，就是全家的幸福，桃園市政府重視長者福利與健康，自市長張善政上任以來，已將三節禮金及重陽敬老金提高至每節2500元，市府也持續推動疫苗接種與健康篩檢政策，針對長者提供攝護腺癌、肺癌等篩檢服務。