新竹農地近2千坪汞污染 市府強制銷毀稻作並整治

民進黨新竹市議員曾資程說，有農地受汞污染，引發農民與民眾恐慌，要求市府公開相關資訊並查污染源。市府說，已啟動污染溯源作業，並對3筆地號列管及強制停耕，進行整治。

曾資程向中央社表示，根據他的掌握，有稻田經環保局通報並由農政單位檢測證實受汞污染，範圍有3塊農地、共約1940坪。

曾資程表示，農民接獲通知後相當驚慌，擔憂污染範圍擴大、地下水源遭波及，也關心未來整治費用如何分擔，及農民權益在整治期間是否能獲保障。

汞為高毒性重金屬，曾資程呼籲，市府在不影響後續追查前提下，公布污染源調查進度、受影響農地範圍、農作物銷毀方式與數量，嚴防污染農產品流入市面，同時啟動污染整治與補償配套措施。

新竹市環保局發布新聞稿表示，日前執行水圳底泥監測時發現九甲埔幹線10支線底泥汞超標，恐影響3筆地號種植稻作。經農地土壤檢測結果確認汞測值超過土壤管制標準，今天已剷除稻米及稻梗進行銷毀。

環保局表示，汞污染來源可能為周邊及上游的污染排水，經由灌溉渠道流入所致，已啟動污染溯源作業，並對3筆地號列管與強制停耕，進行污染整治。針對被銷毀的受污染農作物，將依法補償農民。