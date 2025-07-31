明德水庫陸、水、空新玩法 苗縣府助功拓寬苗16道路 再造昔日榮光

再造全台四大水庫榮光，苗栗縣頭屋鄉明德水庫引進陸、水、空新玩法，縣長鍾東錦今天體驗水上腳踏車，宣示水庫南岸道路（苗16線）第一期拓寬1.2億元，如果新版財政收支劃法明年上路，爭取補助優先興建。

明德水庫風景區海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案，上個月起營運，縣府社會處辦理兒童權利公約（CRC）宣導活動，「水感行動．夏日挑戰營」今天在海棠島舉行，中國青年救國團苗栗縣團委會承辦，30名國中生參加。

鍾東錦、縣議員曾美露、許櫻萍嘗鮮，騎上水上腳踏車，縣議員徐筱菁、孫素娥、楊明燁也到場，學生分3組挑戰龍舟板比賽，鍾東錦擔任裁判，氣氛相當熱絡，鍾東錦承諾優先推動地方期盼已久的南岸道路拓寬案，更完善安全觀光交通動線。

他說，明德水庫南岸道路後半段路寬僅3公尺至5公尺，連會車都困難，交通瓶頸影響發展，第一期規畫縣道126線旁環湖橋至海棠島碼頭區，約1.2億元，新版財劃法明年上路，縣府規畫爭取交通部生活圈道路交通系統建設計畫補助；至於第二期黃屋伙房至林酒店婚宴會館預定地路段，近期將辦理地方說明會，取得居民共識。

苗栗縣團委會副主委林文琇表示，明德水庫得天獨厚，條件比南投縣日月潭水庫還優越，距離國道1號頭屋交流道車程不到半個小時，救國團列為辦理水上活動的重要基地，並加強宣導，招徠國內外的遊客。