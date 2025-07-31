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明德水庫陸、水、空新玩法 苗縣府助功拓寬苗16道路 再造昔日榮光
再造全台四大水庫榮光，苗栗縣頭屋鄉明德水庫引進陸、水、空新玩法，縣長鍾東錦今天體驗水上腳踏車，宣示水庫南岸道路（苗16線）第一期拓寬1.2億元，如果新版財政收支劃法明年上路，爭取補助優先興建。
明德水庫風景區海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案，上個月起營運，縣府社會處辦理兒童權利公約（CRC）宣導活動，「水感行動．夏日挑戰營」今天在海棠島舉行，中國青年救國團苗栗縣團委會承辦，30名國中生參加。
鍾東錦、縣議員曾美露、許櫻萍嘗鮮，騎上水上腳踏車，縣議員徐筱菁、孫素娥、楊明燁也到場，學生分3組挑戰龍舟板比賽，鍾東錦擔任裁判，氣氛相當熱絡，鍾東錦承諾優先推動地方期盼已久的南岸道路拓寬案，更完善安全觀光交通動線。
他說，明德水庫南岸道路後半段路寬僅3公尺至5公尺，連會車都困難，交通瓶頸影響發展，第一期規畫縣道126線旁環湖橋至海棠島碼頭區，約1.2億元，新版財劃法明年上路，縣府規畫爭取交通部生活圈道路交通系統建設計畫補助；至於第二期黃屋伙房至林酒店婚宴會館預定地路段，近期將辦理地方說明會，取得居民共識。
苗栗縣團委會副主委林文琇表示，明德水庫得天獨厚，條件比南投縣日月潭水庫還優越，距離國道1號頭屋交流道車程不到半個小時，救國團列為辦理水上活動的重要基地，並加強宣導，招徠國內外的遊客。
縣府指出，明德水庫風景區碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉（ROT）案，預計今年9月試營運，10月9日開幕，遊艇將重駛，還有空中腳踏車、高空滑索，及腳踏車租賃服務；明德水庫自行車暨環湖步道建置工程第一期從南岸日新島至黃屋伙房長2.8多公里，總經費2.75億元，預計明年底完工，陸、水、空新玩法將全部到位。
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