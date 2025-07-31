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100年才能清完…石棉廢料成隱形殺手 蘇俊賓喊話中央正視危機

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
近日強降雨和風災造成許多石棉廢棄物，桃園市副市長蘇俊賓呼籲，中央應化被動為主動，編列預算並與各縣市政府合作，優先汰換位於環境敏感區的石棉建材。圖／行政院提供
近日強降雨和風災造成許多石棉廢棄物，桃園市副市長蘇俊賓呼籲，中央應化被動為主動，編列預算並與各縣市政府合作，優先汰換位於環境敏感區的石棉建材。圖／行政院提供

行政院會今討論728豪雨及丹娜絲颱風災後復原工作，會中指出中央將編列8億元專案預算協助清理災後的1.5萬噸石棉廢棄物。與會的桃園市副市長蘇俊賓表示，全台原預估有超過50萬噸石棉待處理，本次風災又產生1.5萬噸石棉，呼籲中央化被動為主動，編列預算並與各縣市政府合作，優先汰換位於環境敏感區的石棉建材，避免類似情況再發生。

蘇俊賓表示，石棉在1970至1980年代間曾廣泛應用於防火建材，纖維極為細小，對人體呼吸道及肺部健康造成高度風險，與肺癌等疾病關聯密切，早已被環境部公告為毒性化學物質，台灣自2006年起已全面禁用石棉，但早期建材至今仍殘留於環境之中。

蘇俊賓表示，根據環境部去年調查，原先全台預估約有52萬噸石棉待處理，其中桃園占約2.5萬噸。目前環境部每年編列約3億元經費補助地方調查及清理，以桃園為例，今年補助桃園清除處理的額度約205噸，以現有的預算規模和執行模式，需要超過100年才能處理完。

蘇俊賓表示，隨著極端氣候影響日益嚴峻，大型風災、水災恐將成為常態，建議中央應檢討現行做法，更積極清除石棉等有害廢棄物，尤其在低窪、沿海、迎風面及山坡地等相對環境敏感區域，石棉屋瓦風險更高，不應再依賴民眾主動通報申請清運，而應於平時即編列預算，與地方政府合作，鼓勵居民主動汰除石棉建材，特定區域甚至要強制汰除，並訂定災後的標準作業程序。

蘇俊賓也指出，此次風災造成多處屋舍嚴重毀損，現場各類營建廢棄物與石棉廢材混雜，災區民眾、志工、救災人員及廢棄物清運人員均暴露於極高風險之中，石棉對人體健康的影響屬中長期性，可能潛伏3年、5年甚至10年以上。

他建議衛福部應於災後編列特別預算，針對目前生活或參與救災的相關人員，建立一套長期健康監測機制，持續追蹤健康狀況，並在出現異常時提供必要醫療支援，「這是第一次發生這麼大規模石棉廢棄物，不會是最後一次，我們必須正視。」

災後 廢棄物 蘇俊賓

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