桃園推「受訓即就業」培養公車駕駛 近3成離職率遭質疑

桃園市公車駕駛不足，市府去年起首創「受訓即就業」計畫協助業者招募人力，但審計處發現，參與者最後留任率僅約7成，要求檢討。交通局回應，計畫報名人數持續上升中，針對駕駛流失問題將由專人蒐集及分析離職原因，定期調整培訓內容及補助措施。

2020年疫情爆發後，桃園市公車運量大幅下滑，駕駛因收入減少紛紛轉職，即使疫情趨緩，駕駛回流情形仍不理想。根據市府核定的公車班表需求，桃園市至少需要950名駕駛，現在卻僅約800名，人力缺口問題亟待解決。

為解決公車駕駛人力短缺問題，市府去年首創「大客車駕駛受訓即就業計畫」，受訓期間即可領取基本薪資，並階段性提供學習津貼、考照獎金、里程確獎金等補助，預計去年及今年各招募100人，總預算達1821萬元。

不過審計處調查發現，該計畫執行至今，駕駛留任率表現不如預期，截至今年3月，全市7家客運業者原招募錄取257人，後續完成駕訓班報名者僅146人，接下來的培訓過程中又有38人離職，占完成報名人數的26.03%。

審計處表示，經查受雇人員離職原因包括自覺不適合、另謀他職、路考未通過等，但相關單位多是在員工離職後才了解離職原因，無法即時因應受雇者遭遇的困難和需求，此外目前缺乏跨局處定期至現場查核或關懷的機制，也建議市府設置跨局處聯繫平台，適時提供受訓人員協助。

交通局公共運輸科回應，截至6月底，累計報名人數已達166人，其中完成路考並取得訓練證者為109人；目前桃園市已有超過810名司機，較前一年同期增加近150名人力，顯示計畫仍具吸引力、逐步展現成效。

交通局表示，駕駛流失問題除了民眾陳情等因素外，也與整體就業環境相關，為改善留任率，已訂定培訓獎金領取規範，參訓人員需服務滿5個月後才能申請領取獎金，市府也設置專線由專人負責蒐集及分析離職原因，持續推動跨局處合作及多元支持機制，提升駕駛留任率。