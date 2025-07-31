聽新聞
0:00 / 0:00
組織再造苗栗縣政府員額多37人 擬新增青年處恢復計畫處
苗栗縣政府因應中央修訂地方行政機關組織準則，增加37名員額，及2個局處，縣長鍾東錦今天宣布，研擬恢復計畫處，並新增青年處，至於業務部分，還要進一步畫分，預計明年3月可以上路。
鍾東錦今天上午參加在頭屋鄉明德水庫海棠島「水感行動．夏日挑戰營」活動，表示中央修訂地方行政機關組織準則，縣府獲准增加37名員額、2個局處，其中，去年3月1日因原住民族事務中心恢復原住民族及族群發展處，計畫處併入行政處，將會恢復計畫處。
此外，勞工及青年發展處勞工與青年分開，多一個青年處，但青年與社會、教育處業務會有很多重疊，他還在思考如何釐清，這項新的人事組織改造，預計明年3月會上路。
縣政府去年底曾盤點人力，爭取中央增額，指出縣政府及所屬機關編制員額2060人全數用完，警察局1356人，缺額104人，5%上限的約聘、約僱人員幾乎足額進用，鍾東錦認為縣府事務越來越多，因為時代的進步，就像中央一直增加部會，縣府為了因應跟中央對接，很多局處需要調整，縣府彙整需求請增86人，縣警局請增40人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言