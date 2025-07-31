【重磅快評】小智「棄犬」逾4年 借問蒼天饒過誰？

被停職中的新竹市長高虹安才躲過罷免，近來又因市犬「棕棕」被棄養而被炎上。有網友怒批高「上台就棄養前任市長的狗，也太過份了」，沒想到後來查出棕棕在高上台前就被棄養，而認養棕棕的前市長林智堅則是過了一天才出面道歉，期間綠營議員、農業部爭相為林智堅擦脂抹粉，只是徒增惡感。

棕棕原為遊蕩犬，2018年被安置新竹市動物收容所。2020年11月林智堅相中擔任市犬，曾跟隨林智堅出席大小活動。最近有網友在收容所認養名單發現棕棕相片，質疑市犬遭棄養，並有網友指責被停職中的高虹安，高被動回應「棕棕2021年就被前市府送回動保所」，外界矛頭才指向林智堅。

在動保人士的眼中，棕棕是前市長林智堅認養，但不能當作作秀工具，甚至用過即丟，「即便是領養機關犬也應該要是深思熟慮過，送回收容所也一樣叫做棄養，見微知著，政客就是政客」。

更離譜的是，有網友感嘆「曾經市府犬的棕棕因為人類不懂狗狗肢體語言，被送回收容所，每次帶棕棕出來，就又瘦一圈......」，林智堅昔日幕僚、現任議員楊玲宜馬上接文辯駁，指「曾經市府犬」的用字遣詞會導致大家誤會是被棄養的，讓小智市長被誤會。農業部也主動替林智堅開脫，定調林的行為在「法規上不算棄養」，因為只要有完成不擬續養手續，法規上就不算棄養，但並不鼓勵這種行為。

只是，動保人士不能接受農業部說法，認為林智堅已踐踏「認養不棄養」的基本原則，更損及公眾對政治人物的信任，無論是否發生咬人事件，領養就算是承諾，尤其公部門首長更應以身作則、落實飼主的責任。

小智市長有沒有被誤會，對棕棕有沒有構成棄養，不是昔日幕僚說了算，農業部護航也未必會被埋單。林智堅心知肚明，這件事無法硬拗，經過一天後才在臉書貼文致歉，表示他未持續追蹤，確實不夠周全嚴謹，棕棕已找到有意願領養的朋友，謝謝各界指導。

但這事就這樣落幕嗎？顯然不是。林智堅認養棕棕，期間僅半年，接著就進了收容所，市府當時並無說明，到底林智堅有沒有辦理轉養手續，可能必須深究，如果林沒有完成法定程序，農業部的護航根本就是白費力氣。

至於楊玲宜認為網友使用「曾經市府犬」的用語會讓小智市長被誤會。但小智市長會不會被誤會，因為他是公眾人物，就必須接受更嚴格的檢驗。

無可諱言，小智市長確實長於行銷，頗受前總統蔡英文器重，他刻意營造愛狗形象更讓人記憶深刻。每次蔡英文到新竹視察，與林總免不了有貓狗話題。2020年7月22日蔡英文參訪新竹市動物保護教育園區，她還笑稱來新竹不是跟孩子玩就是跟毛小孩玩，稱讚林給動物友善環境。

林智堅花了1.55億元興建這個動保園區，現任總統賴清德也曾參訪過，每有貴賓來訪更是必到景點，儼然是小智市長政治工程的一部分。只是，萬萬沒想到，林智堅竟是一個「左手愛狗，右手棄養」的政治人物。

令人感慨的是，小智市長後來鬧出論文抄襲風波，失去接棒鄭文燦的機會，但民進黨也沒有「棄養」他，後來還由綠媒大亨安排出任投資事業的總經理肥缺。棕棕若有靈性，不知作何感想？

林智堅棄養市犬被踢爆後，一天之內就找到友人到動保所接受面談與飼主照顧課程，林智堅說「現在我們會盡最大努力，盡快替棕棕找到適合他的家」。只是這個「努力」應該在2021年4月棕棕被棄養時就該完成，為何遲了4年3個月才做？林智堅不僅騙了蔡英文、賴清德，更騙了動保人士及全民，更別提花12億元公帑蓋了一座不能使用的棒球場，他沒能順利轉戰桃園市長更上一層樓，還真是應了「天道好輪迴，蒼天饒過誰」這句俗諺。