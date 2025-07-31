桃園菓林重劃區明通車 緊鄰2捷運及產專區…張善政「要發了」

桃園市菓林重劃區公共設施完工，明天中午前全面開放通車。市長張善政今天參加啟用通車典禮，指出全區開發面積42.75公頃，緊鄰航空城大園產業專用區、捷運綠線、機捷交會，地方繁榮非常值得期待。

張善政表示，菓林重劃區啟用是地方發展重要里程碑，全區闢建40多條道路合計近10公里，所有的管線都地下化環境美輪美奐，綠線捷運就在重劃區南邊，明年底北7站先行通車路線包括菓林。

張善政說，重劃區北邊就是產專區，區內除了星宇航空總部、統一集團物流園區，台灣人壽去年購得產專區18.9公頃土地，準備規畫觀光旅館、運動場館，區位就業機會多，同時能帶動繁榮，他恭喜鄉親多年的等待有很好的結果，市議員徐其萬、立委涂權吉支持張善政的看法，並表示重劃區外南邊是航空城拆遷戶的安置待廓，緊鄰重劃區、捷運、產專區，未來生活機能佳，菓林鄉親「要發了」。

負責開發的市府新工處說明，大園菓林地區是重要的聚落，過去因土地型態畸零不整，公共設施不足，影響生活品質與發展。為配合航空城發展與強化都市機能，市府推動重劃，總經費約17億 7482萬元，將原本破碎不整的土地重新規畫配置，涵蓋住宅區、商業區、道路用地、學校用地、停車場、綠地及兒童遊樂場用地等，將菓林塑造為幸福城市的宜居典範。