快訊

暴雨重創半台灣 救災老兵宋楚瑜給賴政府2個特別建議

獨／全聯全體通路公告 8月1日起其他電支全面下架僅開放全支付

胡亦嘉急欲擺脫與泰山紛爭 為何拚街口上市勢在必行？

8月起竹北市25處停車場 過夜10小時只要100元

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
竹北市公所管理、設有藍線光繳費亭的停車場。這些辨識方式已在前次工程中完成標示優化，明確區分管理單位。圖／市公所提供
竹北市公所管理、設有藍線光繳費亭的停車場。這些辨識方式已在前次工程中完成標示優化，明確區分管理單位。圖／市公所提供

為減輕市民夜間停車負擔，竹北市公所今天宣布，自明天起所轄25處停車場正式啟動「竹北Overnight星光計畫」試辦。每日晚間9點至翌日早上7點，每小時僅收10元，停滿10小時最高100元，相較現行每小時20元的費率，相當於半價優惠。

繼推動停車場E化，導入智慧車牌辨識系統，並新增多元支付選項，大幅提升停車便利性外，竹北市公所再度推出第二部曲，貼近民眾需求的停車福利，持續強化市管停車場的服務功能。

竹北市長鄭朝方表示，隨著住宅建案密集開發、生活圈不斷擴大，停車空間需求日益增加，尤其在社區、公園、商圈與交通節點周邊，夜間停車常成為市民生活中的一大難題。為此全面盤點轄內停車資源，試辦「竹北Overnight星光計畫」，21點至翌日7點皆為半價一小時10元，等同優惠10個小時。

鄭朝方補充，目前竹北市內的停車場分別由市公所、縣府及私人業者管理，經常讓民眾感到混淆。此次推出的「小確幸」，由竹北市公所管理、設有藍線光繳費亭的停車場。這些辨識方式已在前次工程中完成標示優化，明確區分管理單位，讓市民不再困惑。若對公所管轄的停車場有任何疑問或建議，歡迎撥打繳費亭上所標示的管理專線洽詢。

竹北市公所今天宣布，自明天起所轄25處停車場正式啟動「竹北Overnight星光計畫」試辦。圖／市公所提供
竹北市公所今天宣布，自明天起所轄25處停車場正式啟動「竹北Overnight星光計畫」試辦。圖／市公所提供

竹北 北市 停車場

延伸閱讀

竹北天坑建案13樓變32樓！ 監院批重大違失 新竹縣府回應了

竹北公二停五停車場翻新啟用 提升便利性

竹北光明商圈停車場老舊 市公所投2400萬採科技感翻新

申請地籍謄本免奔波 竹縣竹北地政事務所關西工作站啟用

相關新聞

8月起竹北市25處停車場 過夜10小時只要100元

為減輕市民夜間停車負擔，竹北市公所今天宣布，自明天起所轄25處停車場正式啟動「竹北Overnight星光計畫」試辦。每日...

桃市337處活動中心 年底全面E化租借

桃園市政府推動市民活動中心E化租借，目前已有280處場館完成E化，占目標場館83%，預估今年第4季將可全面導入，智慧城鄉...

桃園力推北橫觀光 爭取拉拉山成全台首座「暗空勝地」

桃園市政府近年力推北橫觀光，觀旅局今宣布要在拉拉山申請全台首座「暗空勝地」國際暗空認證，讓北橫成為白天賞景、夜晚觀星的全時段...

竹縣寶山走山大面積土石滑落！今搶通雙向車道 周五會勘研議水保

近期連日大雨，新竹縣寶山鄉雙林路一段420巷附近發生土石大面積崩落「走山」，導致電線桿與路燈倒塌及電線走火。寶山鄉公所在...

航空城三跑道工程說明會 兩社區場外陳情盼比照拆遷戶

桃園國際機場公司今天下午辦理第三跑道基礎設施二階段工程西側標施工前說明會，工程範圍內的圳頭、沙崙、后厝3里都憂心工程引發...

豪宅新定義 百坪「鬆弛感豪宅」成主流

現在的百坪豪宅，究竟是誰在收藏？北市蛋黃區的百坪豪宅早已躋身單價200萬俱樂部，新板特區、永和、新店、三重也有指標個案躍升至每坪百萬元房價。面對高房價壓力，雙北的豪宅推案坪數不斷縮減，六、七十坪的縮水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。