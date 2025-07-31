8月起竹北市25處停車場 過夜10小時只要100元
為減輕市民夜間停車負擔，竹北市公所今天宣布，自明天起所轄25處停車場正式啟動「竹北Overnight星光計畫」試辦。每日晚間9點至翌日早上7點，每小時僅收10元，停滿10小時最高100元，相較現行每小時20元的費率，相當於半價優惠。
繼推動停車場E化，導入智慧車牌辨識系統，並新增多元支付選項，大幅提升停車便利性外，竹北市公所再度推出第二部曲，貼近民眾需求的停車福利，持續強化市管停車場的服務功能。
竹北市長鄭朝方表示，隨著住宅建案密集開發、生活圈不斷擴大，停車空間需求日益增加，尤其在社區、公園、商圈與交通節點周邊，夜間停車常成為市民生活中的一大難題。為此全面盤點轄內停車資源，試辦「竹北Overnight星光計畫」，21點至翌日7點皆為半價一小時10元，等同優惠10個小時。
鄭朝方補充，目前竹北市內的停車場分別由市公所、縣府及私人業者管理，經常讓民眾感到混淆。此次推出的「小確幸」，由竹北市公所管理、設有藍線光繳費亭的停車場。這些辨識方式已在前次工程中完成標示優化，明確區分管理單位，讓市民不再困惑。若對公所管轄的停車場有任何疑問或建議，歡迎撥打繳費亭上所標示的管理專線洽詢。
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