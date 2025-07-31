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建臺高中報錯考科 23學生4人決重考

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
建臺高中發生集體報錯大學分科測驗考科疏失，苗栗縣府昨針對建臺考生辦理輔導志願選填說明會，建臺新任董事長葉雲城（左二）率代理校長、教務主任鞠躬致歉。 圖／苗縣府提供
建臺高中發生集體報錯大學分科測驗考科疏失，苗栗縣府昨針對建臺考生辦理輔導志願選填說明會，建臺新任董事長葉雲城（左二）率代理校長、教務主任鞠躬致歉。 圖／苗縣府提供

苗栗縣建臺高中日前發生大學分科測驗報錯考科疏失，23名考生受影響，縣府昨因應分科測驗成績公布，舉辦輔導志願選填說明會，新任董事長葉雲城率代理校長等人向家長、學生鞠躬致歉。由於已有4名學生決定重考，校方研議提供「隨班復讀」方式予以協助。

昨有13名學生出席輔導志願選填說明會，部分由家長陪同，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人也出席說明會。鍾東錦強調，建臺雖歸教育部管轄，但希望藉由說明會，將受影響學生的傷害降到最低。

升學資訊網站「大學問」執行長魏佳卉、縣府教育處課程督學蔡鳳如、大同高中輔導主任蕭郁恆、興華高中專任輔導教師陳昱臻等人受邀分享最新升學趨勢，提供一對一志願選填輔導服務。

校方表示，23名受影響的考生有4人已決定重考，包含1名因報錯科直接「棄考」的考生。

有參與輔導的專家建議學生不要重考，先進大學後再轉系或轉學較好。

葉雲城表示，校方誠心處理，研議提供「隨班復讀」方式，如有想到外地補習的學生，因涉及經費問題將由董事會決定，這是建臺該負起的責任，希望學生能進入心目中理想學校及科系。

鍾東錦提到，縣府將研擬經費補助支持私校的發展，他也不忘勉勵在場學生，人生本來就會遇到一些奇奇怪怪的事情，或許經過這件事後，大家會更成熟，在此際遇中發展出更好的人生。

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