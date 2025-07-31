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桃市337處活動中心 年底全面E化租借

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市政府推動市民活動中心E化租借，目前已有280處場館完成，預估今年第4季將可全面導入。圖／桃園市民政局提供
桃園市政府推動市民活動中心E化租借，目前已有280處場館完成，預估今年第4季將可全面導入。圖／桃園市民政局提供

桃園市政府推動市民活動中心E化租借，目前已有280處場館完成E化，占目標場館83%，預估今年第4季將可全面導入，智慧城鄉發展委員會也正開發「場租系統2.0」，未來將可依活動性質與時間，自動建議合適場館，進一步提升租借效率與成功率。

桃園市設有383處市民活動中心，涵蓋全市516里中的74%，在六都中排名第二。不過因部分鄰里須共用，加上各地管理辦法不同，常有民眾借不到或搶租熱門時段引發衝突。民政局前年起建置E化租借系統，門鎖採遠端遙控，避免資源被少數人把持，線上申請也讓可用時段公開透明。

市長張善政昨在市政會議表示，預計年底即可在符合條件的337處場館，全面導入E化租借系統，不僅場地預約更便利，也大幅提升資源使用效率。

比較前年與去年數據，平鎮區、龜山區、楊梅區等3區市民活動中心的使用率平均成長超過10%，其中，大溪區員林里使用率增幅居全市之冠，里長尤連慶指出，E化平台讓里辦公室不必再費心找使用者，新啟用的員樹林活動中心也快速提升曝光率，使用率大增。

民政局指出，智發會正著手開發「場租系統2.0」，新系統除可有效解決舊系統效能差、多人使用時易延遲的問題，操作介面也將新增租用狀況行事曆、彈性租借多場館多時段等功能；預計9月底先由龜山區、蘆竹區試辦，明年起正式啟用。

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