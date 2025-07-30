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新竹神社展開修復工程 市府邀日本匠師專業協助

中央社／ 新竹市30日電

新竹市政府表示，市定古蹟新竹神社將展開修復，日本匠師及古蹟修復顧問團隊今天到市府進行台日交流活動，協助釐清修復細節，以奠定後續修復的專業基礎，盼工程一切順利。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，新竹神社自1918年落成，1942年升格為國幣小社，是台灣現存社格最高的神社，在第二次世界大戰後曾為警備總部、收容所、專勤隊使用，在收容所搬遷後歷經天災地震、樹木倒伏，建物現況不佳。

竹市府指出，新竹神社出自日本宮大工等級匠師所建築，是台灣少數擁有神樂殿、繪馬殿的神社，修復具挑戰與難度，此次邀請日本古蹟修復專家顧問團隊，共計6名專業人士來台參與交流。

新聞稿中，竹市文化局說明，國幣小社現況僅剩社庫、神樂殿、社務所、齋館、繪馬殿尚存，此次邀請日本匠師及修復團隊來台，便是為了協助釐清及指導修復細節，以奠定後續修復工程的專業基礎。

竹市府工務處表示，新竹神社修復工程分3期進行，第1期經中央補助加上自籌款項，已於去年10月起執行，預計115年4月完工，將持續爭取2、3期修復經費，並讓工程如期如質完成。

新竹 神社

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