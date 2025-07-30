桃園力推北橫觀光 爭取拉拉山成全台首座「暗空勝地」

桃園市政府近年力推北橫觀光，觀旅局今宣布要在拉拉山申請全台首座「暗空勝地」國際暗空認證，讓北橫成為白天賞景、夜晚觀星的全時段旅遊亮點，預計最快明年8月可獲得認證，今年暑假也將推出「拉拉山暗空星樂園」活動，邀請民眾一同觀星。

觀旅局長陳靜芳表示，小烏來風景特定區今年4月新開放的宇內溪溫泉遊憩區，已與周邊服務中心串聯，強化遊客體驗；另大溪中正公園、慈湖遊客中心及後池湖等設施也將陸續完工啟用，預期將帶動門票收入成長。未來將以拉拉山為發展核心，推動深度旅遊及星空觀光，拓展桃園觀光的多元樣貌。

觀旅局表示，自今年初開始，市府著手規畫申請拉拉山成為全台首座獲得「國際暗空認證」的暗空勝地，市府已於25日舉辦地方說明會，目前於監測觀星品質期間，後續將會持續推動地方共識凝聚、燈具改造等相關工作，預計最快明年8月可獲得認證。

觀旅局表示，「拉拉山暗空星樂園」將於8月2日至9月28日舉辦，於上巴陵、下巴陵及拉拉山森林遊樂園規畫5大主題活動，包括觀星導覽、夜間生態導覽、原住民文化主題夜、森林園區專場導覽及七夕星光遊程等，營造具夜間停留吸引力的旅遊體驗，打造北台灣最具魅力的星空遊程。

觀旅局表示，活動內容涵蓋「巴陵鐵塔星空導覽」、「巴陵雙橋夜觀導覽」、「拉拉山森林園區專場」及「一起久久星戀之旅」等，除「巴陵雙橋夜觀導覽」採自由參加外，其餘皆須事先報名，8月活動則自7月30日中午12時起開放線上報名。