竹縣寶山走山大面積土石滑落！今搶通雙向車道 周五會勘研議水保

近期連日大雨，新竹縣寶山鄉雙林路一段420巷附近發生土石大面積崩落「走山」，導致電線桿與路燈倒塌及電線走火。寶山鄉公所在接獲通報後，立刻搶災應變，今天在上班尖峰時段前，成功恢復該路段的單車道雙向通行，目前持續還在挖除土方搶修中。

寶山鄉公所鄉長邱振瑋今天下午也親自前往現場會勘。初步研判，此次土石崩落可能與大型建案的老舊簡易水土保持設施不堪連續豪雨襲擊有關，下午請團隊空拍後，發現現場嚴重，早期該處做簡易的水土保持，沒有另做擋土牆，如今因上方有開發案，長期重機具重壓，該土石方屬於鬆軟砂土，在連日的下雨後，土石大面積的滑落。

鄉公所指出，這起土石崩落事件發生於雙林路一段420巷，目視長度約100公尺，造成路段中斷。事發後，台灣電力公司迅速應變，於昨晚7點左右完成該區域段的電力切除，並迅速恢復雙林路一段420巷周遭住戶的供電。該土石滑落處區域為某大型建案邊境，周邊無住戶受困。

依據鄉長邱振瑋在上午災情搶修會報中的指示鄉公所因應近日豪雨做防範與搶災預備，寶山鄉公所災搶團隊在昨晚6點事故發生後，隨即趕赴現場指揮搶修。搶修團隊於昨晚8點左右開始清運土方，歷經約7小時的努力，至今日清晨5點左右，已完成土方清運及路面初步清潔，目前持續還在挖除土方搶修中。

邱振瑋表示，目前已經籲請新竹縣政府工務處協助，工務處也向公所回應將於本周五請土木技師會勘後，再研議如何進行後續的水土保持工作。寶山鄉公所也將持續時刻監控土石滑落區域，並做好災害擴大的預防與應變措施。