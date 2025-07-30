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苗栗縣一般性補助款統刪28.1億元 行政院金援9.3億元應急

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府一般性補助款統刪28.1億元，衝擊財政，縣長鍾東錦（左三）等人月前拜會主計總處主計長陳淑姿（右一）求助，行政院最近同意墊借9.3億元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府一般性補助款統刪28.1億元，衝擊財政，縣長鍾東錦（左三）等人月前拜會主計總處主計長陳淑姿（右一）求助，行政院最近同意墊借9.3億元。圖／苗栗縣政府提供

行政院統刪縣市一般性補助款，苗栗縣減少28.1億元，衝擊財政，縣長鍾東錦今天證實行政院同意墊借9.3億元應急，雖經縣府盤算還是差一些，但仍感謝行政院體恤。

苗栗縣政府因財政受控管，並沒有舉債空間，行政院統刪地方一般性補助款，減少約28.1億元，嚴重衝擊財政，鍾東錦偕同立委陳超明、邱鎮軍等人，還特別拜會行政院主計長陳淑姿，鍾東錦今天證實，行政院先撥9.3億元應急，公文也說有困難再協助，雖盤算還是差一些，但仍感謝行政院有體恤苗栗縣財政辛苦與困難。

縣府財政處指出墊借款還是要還的，行政院日前函文縣府，表示考量苗栗縣政府已無舉債空間，同意今年7月墊借9.3億元，並已另函財政部由中央特別統籌分配稅款先行墊借，這次所報預估後續月份現金收支情形，請縣府依相關預算執行情形滾動檢討，如確有需求再另案函報。

至於墊借款歸還方式，如後續由中央循預算程序，補回今年一般性補助款刪減數，請縣府應於補回數範圍內繳回墊借款，如未補回則墊借款將由明年所獲中央普通統籌分配稅款扣回。

財政 行政院 苗栗縣

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