航空城三跑道工程說明會 兩社區場外陳情盼比照拆遷戶

桃園國際機場公司今天下午辦理第三跑道基礎設施二階段工程西側標施工前說明會，工程範圍內的圳頭、沙崙、后厝3里都憂心工程引發塵土飛揚等汙染，還有工程重車管制安全問題。

大園區東隆凱悅、君品兩社區雖然不在這次工程範圍內，但是也到場外反映，要求交通部、機場公司正視第3跑道全線會墊高地基，兩社區就在跑道的邊邊，過去一直反應跑道在這地方連同圍牆，會墊高約8公尺，社區的相對變成低窪地，一旦遭遇像南部這一陣子的大雨極地氣候，排水設施排水設施根本沒有辦法負荷，機場為了防止周邊形成鳥類生態，沒有滯洪池，中央必須面對提出有效的方法，而不是說會注意、會檢討幾句話就唬弄帶過。

交通部民航局機場公司主任簡龍鳳表示，東隆凱悅大部分的住戶希望重新納入拆遷戶的要求，雖然先前內政部都委會第982次會議就決議，社區必須全部地主同意，不過在各方幫忙爭取下，今年4月內政部都委會專案小組會議，也納入陳情住戶的意見送交委員會議審查，後續就由都委會審查，民航局一直採取開放的態度，尊重各方的意見與送內政部都委會審議，無論結果是同意或不同意都由都委會決議，民航局會尊重不會偏袒任。

立委涂權吉表示，東隆凱悅、君品2社區大部分住戶希望納入航空城拆遷，這方面有法條和先前內政部都委會的決議必須克服，社區住戶先前也受邀到國土署遞交陳情書時，他特別拜託國土署盡量幫忙，內政部近期將開委員會議，他會持續為住戶發聲，也會請國土署開委員會議時，在合法、合理的前提下突破問題點協助解決現況。