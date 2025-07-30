豪宅新定義 百坪「鬆弛感豪宅」成主流

現在的百坪豪宅，究竟是誰在收藏？北市蛋黃區的百坪豪宅早已躋身單價200萬俱樂部，新板特區、永和、新店、三重也有指標個案躍升至每坪百萬元房價。面對高房價壓力，雙北的豪宅推案坪數不斷縮減，六、七十坪的縮水版豪宅竟成市場主流，成為不少買家心中「豪宅」的新定義。

但對於真正追求豪宅「尺度」的頂級客群來說，中坪數豪宅始終難以滿足身心所需。在首都20分鐘生活圈的青埔高鐵特區內，全新落成的「京懋敦和」則以92、107坪均質雙併的純粹豪宅尺度，與市場罕見的水岸垂直Villa魅力，穩居頂端圈層收藏家心中不二之選。買主輪廓涵蓋企業主、金融高層、自營商老闆，乃至政商藝文界名流，部分更作為第二居所，彰顯其獨特價值。

京懋建設執行長范秉豐分享，近十年豪宅趨勢不斷演進，繁複奢華的堆疊漸趨飽和，反倒催生出返璞歸真、舒適自在的生活哲學。如今，「隱奢」、「靜奢」、「慢奢」等富含「留白餘韻」與「鬆弛感」的Relaxed Luxury，才是豪宅市場真正的主流。

桃園青埔高鐵特區，是北台灣少有集購物、美學、會展、運動、國門的國際級樞紐，同時擁有3站機捷和桃園高鐵站優勢，與普立茲克建築獎得主山本理顯打造的桃園市立美術館、當代水墨地景橫山書法藝術館。6大複合商城—華泰名品城、IKEA、環球購物中心、結合Xpark水族館與和逸飯店及新光影城的國泰置地廣場、將在2028年落成並導入誠品生活的臻鼎時代大廈、投資近260億將在2033年完工的國泰站前廣場，合計32萬坪樓地板面積，發展潛力一舉超越信義、大直、南港。

范秉豐在佈局「京懋敦和」時，宛如拍攝一部細膩沉浸的電影，車行過宛如京都鴨川氣質，又有天母磺溪秘境感的青埔老街溪水岸，推門入內後的每禎畫面、每個停格皆經過精心篩選，為主人濾除紛擾雜質，留下純粹生活美學。 「京懋敦和」立足老街溪畔景觀首席，隱逸的靜奢感吸引富豪客層青睞。

兩棟錯落的建築量體，圍合出360坪兼具熱帶風情與幽玄侘寂的日式庭園。宴會廳、鐵板燒吧、健身房、瑜珈教室、25米游泳池與庭園茶屋，還有設置8間獨立包廂卡座的沙龍咖啡廳，都環繞這座靈感來自虹夕諾亞谷關的秘境庭園。歸家的百坪大宅中，以落地窗連通玄關與客廳，並與餐廚空間共享超越10米面寬的水岸視野；主臥衛浴也留設2米面寬的陽台秘境，凌空創造「京懋敦和」獨有的Sky Villa尊榮格局，成為高階生活行家的收藏之選。