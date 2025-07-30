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竹縣推林業農業剩餘資材再利用 枝條變身木桌椅

中央社／ 新竹縣30日電

新竹縣府今天表示，為落實淨零碳排政策與循環經濟，推動林業及農業剩餘資源永續再利用，透過修剪樹木產生的枝條再加工成為木桌椅、清潔用品等，提升在地資源價值。

新竹縣政府今天舉辦樹木保護及農業剩餘資材加值利用研習活動，有新竹縣青流復域農產運銷合作社、興大永續棧、湖口木酢液達人等交流，透過枝條再利用、生物炭製作、碳匯應用與實地案例，實踐永續。

行政處長周秋堯會中表示，過去修剪作業產生的樹枝多集中堆置，受限於場地及人力處理能力，常造成大量枝材堆放過久、影響周遭環境衛生與公共安全。

他說，修剪樹木後的殘枝，可集中處理作為肥料或回收利用，如將廢棄木材碳化後，製為無毒無害的產品用於清潔，而此次是以修剪後的樟樹木料，透過加工可做成木桌椅等公共傢俱，與除濕炭包、清潔用品等。

農業處長傅琦媺會中表示，縣府輔導在地青農成立農業合作社，將剩餘木料透過現地分類、即時粉碎、資源再製，實現就地利用、分散壓力，可改善堆置問題，並導入生物碳技術，將修枝資源轉化為具碳匯功能的永續材料。

永續 新竹 青農

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