民眾紛問竹縣普發現金？ 縣府澄清：勿以訛傳訛

726選後，網路上也出現圖卡，稱藍營執政的台中、雙北、花蓮等地都有超徵稅收，近期也有許多新竹縣民在網路上討論新竹縣府普發現金，對此，縣府今天澄清，新竹縣府並無超徵的地方稅收，中央統籌分配稅款尚未到位，縣府已舉債因應支出，呼籲民眾基於理性、事實討論。

近來許多新竹縣民於網路上詢問「新竹超徵能退稅給民眾嗎？」、「竹縣也有普發現金嗎？」新竹縣政府今天回應，新竹縣府並無超徵的地方稅收，中央統籌分配稅款尚未到位，縣府已舉債因應支出，依據財政部定義，由各直轄市及縣(市)地方政府所屬的稅捐機關負責稽徵的地方稅為地價稅、田賦、土地增值稅、房屋稅、契稅、使用牌照稅、娛樂稅、印花稅等，新竹縣並無超徵地方稅收狀況。

縣府表示，新竹縣長楊文科上任至今，於教育建設、營養午餐、社會福利、交通建設、警消人力等預算均有所增長，所獲配稅收、地方稅收，均以大眾為優先考量，尚無財力因應普發現金狀況，也請民眾本於理性思考、勿以訛傳訛。