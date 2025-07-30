全球獎金最高的木雕賽！三義木雕館公布優勝入圍名單 仍是兩岸大PK

苗栗縣文化觀光局三義木雕博物館上午公布台灣國際木雕競賽得獎入圍名單，「工藝木雕類組」與「當代木雕類組」共14人得獎，呈現台灣與大陸木雕家PK的局面，競賽作品及國際木雕藝術交流展同時開展；三義木雕館舉辦的國際木雕競賽號稱全球獎金最高額的木雕賽，大獎及優選名單將在10月10日木雕藝術節開幕當天公布並頒獎。

木雕館指出，三義木雕藝術節系列活動的重頭戲「國際木雕藝術交流展」與「台灣國際木雕競賽作品展」展期自至10月19日。其中，國際木雕藝術交流展邀集44名國內外木雕藝術家展出71件創作，以「千鑿萬刻」為題，聚焦於木雕創作中最具藝術性與代表性的技藝「刀功」，呈現多元文化交融下的木雕語彙與風貌。這次展覽也深入探討刀法美學與工具應用，希望引領觀賞者走入創作者與木材之間的深度對話，體會手工雕刻凝聚的執著與浪漫。

木雕館指出，今年台灣國際木雕競賽有62件作品參賽，經評審團嚴格評選，共選出「工藝木雕類組」與「當代木雕類組」14名得獎者，兩類組大獎得主各得獎金30萬元，此外裕隆汽車長期支持台灣木雕藝術的發展，並設立裕隆木雕薪傳獎、裕隆木雕創新獎，獲獎者也各有30萬元獎金，不僅為木雕競賽提供交流舞台，更凝聚產官學界資源，共同推動台灣木雕藝術的國際化。

苗栗副縣長邱俐俐上午到木雕館參加木雕賽公布入圍優勝名單，同時為兩項大展揭幕。

苗栗縣文化觀光局表示，今年國際木雕交流展特別開闢「木雕創製器械工具展示區」並搭配木雕名人堂藝術家訪談影片，希望引領觀賞者了解「刀功」的各種面向，感受手與刀交織的艱辛和浪漫，展場規畫「承古傳藝」、「覓形巧雕」、「喜物擬真」、「 洋新技」、「方方展秀」5大展區，嘗試將傳統刀功、現代刀功、奇木刀功、當代刀功及特殊刀功之美，透過國內外木雕作品的對照及交流，呈現千鑿萬刻的豐富木雕風采。