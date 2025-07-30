蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展今開幕 楊文科感動：跨時代地域的記憶召喚

「歸鄉－蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展」今天舉行開幕活動，由新竹縣長楊文科親自將蔡蔭棠於1926年創作第一件油畫作品「新埔」，從運送的木箱中取出，為精彩的展覽拉開序幕。楊文科表示，這場橫跨時代與地域、情感與歷史的記憶召喚，即日起至8月17日展出，邀請民眾一起欣賞。

楊文科說，蔡蔭棠是新埔鎮的傑出前輩畫家，他的子女蔡世英先生聽到新竹縣要新建美術館後，表達願意將父親的畫作回歸故鄉，因此今天的「歸鄉」開展非常令人感動。

展覽呈現縣府團隊近1年半與家族溝通與努力，獲得蔡蔭棠家族無私捐贈共計707件原作及1500餘封信件、手稿、日記與相冊等文獻檔案的過程，「歸鄉」主題策展，顯示蔡蔭棠家族20餘年的深切冀盼，也點題藝術作品與文物的終有歸宿。

文化局長朱淑敏指出，本次展覽內容除了蔡蔭棠不同時期的風格代表作，也藉由紀錄片、大量老照片、畫家的畫室情境佈置等，在與作品的光影交錯之間，構建藝術家身影的印象，突顯蔡氏家族託付的情意。

序章雖然規模小，但展覽仍特別精選藝術家的風景代表畫作近20件。臺灣部分，包含1926年創作的第一件油畫作品「新埔」，是蔡蔭棠青少年時，描繪故鄉新埔的風光，見證其早期習畫歷程的珍貴作品，亦呈現畫家居住臺北時期作品如「新莊河邊」、「紅樓與白樓」、「植物園」等，此階段他逐漸展現個人畫藝本質，創作風貌呈現獨特的自我品相，值得細細品味。展場中藉由影片，也帶出藝術家橫跨臺灣、日本、美國的畫作影像。

朱淑敏也說，展覽以「歸鄉」畫的意義，傳達出不僅是畫作的圓滿歸鄉，更是見證藝術家生命故事的行動。