修枝不再丟！新竹縣跨局處合作 廢枝變身公共家具與清潔用品

為解決修剪枝材堆放問題及環境管理困境，新竹縣政府翻轉「修剪即廢棄」的思維，農業處與行政處跨局處合作示範，利用縣府周邊樹木修剪產生枝條，委託木酢達人製作成公共傢俱、清潔用品等，促進地方產業鏈整合，實現資源不浪費、環境不汙染的雙贏。

新竹縣政府今天早上舉辦「114年度新竹縣樹木保護及農業剩餘資材加值利用研習活動」，邀集青流復域農產運銷合作社、興大永續棧等單位交流，分享枝條再利用、生物炭製作、碳匯應用與實地案例。

行政處長周秋堯與農業處長傅琦微跨局處合作，周秋堯表示，過往修剪作業產生的樹枝，多集中於堆置地點，然而受限於場地和人力處理能力，大量枝材堆放過久將影響周遭環境衛生與公共安全。為改善現況，縣府跨單位合作，針對縣府周邊定期修剪作業所產生的枝條，委託木酢達人將大枝幹製作成公共家具，部分枝材製成生物炭，應用於生物除濕炭包、清潔用品等，也展現木材設計美學與資源轉化的創意。

木酢達人經理藍勇壽表示，這次將縣府旁40年樟木，所修剪下來的枝幹做成7件組傢俱，達56.2公斤的固碳量。木酢達人從2019年就成立地方創生基地，與林保署、台北市立動物園、各縣市政府、學校等合作，將原本應該被丟棄的木材，透過碳化製作成木炭、木醋液，持續朝著全株利用，把修枝木變綠永續。

新竹縣府表示，今天跨局處合作示範工程，活動響應「新竹縣縣治區域創新施政實施計畫」，農業處每年編列預算讓鄉鎮公所等參與修樹課程，而行政處每年編列預算修剪縣府周邊樹木，這次跨局處合作可減省經費外，也讓縣府周邊樹木成示範區。