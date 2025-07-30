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新竹市犬棕棕有家了 林智堅臉書致歉：盡最大努力幫牠找家

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新竹市犬棕棕有家了 林智堅臉書致歉：盡最大努力幫牠找家

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
曾是新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動。圖／市府提供
曾是新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動。圖／市府提供

曾是新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，近日有網友在收容所認養名單發現「棕棕」相片，質疑遭棄養。林智堅今也親自在臉書出面貼文致歉，表示後續未持續追蹤，確實不夠周全與嚴謹，棕棕已找到有意願領養的朋友，謝謝各界指導。

棕棕原為遊蕩犬，2018年經民眾通報後捕捉，安置在新竹市動物收容所。2020年11月被相中擔任「市犬」。因棕棕飼養在開放空間，且非所有民眾都熟悉動物行為，2021年陸續發生民眾遭撲傷、記者遭咬傷事件，市府與動保所評估因棕棕曾受傷過，遭碰觸啟動防衛機制而傷人，2021年4月送回動保所照料，接受行為訓練。

林智堅今天也在臉書說明「棕棕」近況，今早新竹市議員陳建名、劉康彥已陪同有意願領養棕棕的朋友一起到新竹市立動保所，接受所方獨自面談與飼主照顧課程，並親自和棕棕互動，所方也預計在下周訪視棕棕未來的生活環境。因為她本身是愛狗人士，也有豐富的養狗經驗，希望能在動保所的專業評估下盡快媒合成功。

林智堅也誠摯向關心棕棕及動保議題的朋友們致歉，也感謝各界指導。由於當初棕棕不適應新環境，咬傷洽公民眾，經由動保所專業評估，希望透過訓練課程減輕棕棕的壓力。但他和市府同仁後續未持續追蹤，確實不夠周全與嚴謹，「現在我們會盡最大努力，盡快替棕棕找到適合他的家」。

林智堅今也親自出面致歉，表示後續未持續追蹤，確實不夠周全與嚴謹，棕棕已找到有意願領養的朋友，謝謝各界指導。圖／取自林智堅臉書
林智堅今也親自出面致歉，表示後續未持續追蹤，確實不夠周全與嚴謹，棕棕已找到有意願領養的朋友，謝謝各界指導。圖／取自林智堅臉書

新竹 朋友 林智堅

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