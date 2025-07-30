苗縣通霄也擁有地熱溫泉資源！地方今成立協會爭取開發溫泉觀光

苗栗縣通霄鎮多年前因中油鑽探發現擁有地熱溫泉資源，地方盼發展溫泉觀光，鎮內民宿業者及休閒農場今天正式成立「通霄溫泉開發促進管理協會」，未來將以低碳永續為核心，積極爭取公部門的支持來開發地熱溫泉，打造新觀光景點特色。

今天上午來自在地居民、專業顧問與觀光休閒業者齊聚一堂，並邀請縣府民政處長巫恆昭、鎮長張可欣及議員徐永煌、周玉滿等人與會，在通霄興民農場共同見證協會正式成立，並舉行第一次會員大會；同時也公布未來發展藍圖，將以低碳永續為核心，串聯通霄、苑裡、三義、銅鑼等山海路線，打造兼具文化與自然特色的溫泉觀光新典範。

理事長胡寶春指出，該協會目前有70位會員，將以通霄地區為示範基地與行動起點，帶頭推動溫泉資源的永續利用與在地觀光產業的轉型升級。另結合國際永續趨勢與地方文化智慧，積極導入綠色建築、美學體驗、社區共創與生態治理，打造融合生態保育、文化傳承與創新旅遊的永續觀光景點。

協會表示，未來的遊客中心規畫將採低碳綠建築理念，並結合當地文化信仰與社區精神，作為社區生活與生態展示平台，兼具教育、導覽與文化傳承功能。同時，也將推動藝術家駐村計畫、在地導覽志工培訓，以及原生植物導入等具地方識別性的行動，強化溫泉聚落的文化內涵與永續價值。

會中籌備顧問也強調，協會的成立是通霄溫泉區邁向整體治理與在地共好的一大步，「我們不只是開發一個觀光景點，而是在打造一種能與地方共生、與自然共榮的生活方式。」