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苗縣通霄也擁有地熱溫泉資源！地方今成立協會爭取開發溫泉觀光

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄溫泉開發促進管理協會今天上午在通霄興民農場舉行第一次會員大會，並公布未來將以低碳永續為核心的發展藍圖。圖／協會提供
通霄溫泉開發促進管理協會今天上午在通霄興民農場舉行第一次會員大會，並公布未來將以低碳永續為核心的發展藍圖。圖／協會提供

苗栗縣通霄鎮多年前因中油鑽探發現擁有地熱溫泉資源，地方盼發展溫泉觀光，鎮內民宿業者及休閒農場今天正式成立「通霄溫泉開發促進管理協會」，未來將以低碳永續為核心，積極爭取公部門的支持來開發地熱溫泉，打造新觀光景點特色。

今天上午來自在地居民、專業顧問與觀光休閒業者齊聚一堂，並邀請縣府民政處長巫恆昭、鎮長張可欣及議員徐永煌、周玉滿等人與會，在通霄興民農場共同見證協會正式成立，並舉行第一次會員大會；同時也公布未來發展藍圖，將以低碳永續為核心，串聯通霄、苑裡、三義、銅鑼等山海路線，打造兼具文化與自然特色的溫泉觀光新典範。

理事長胡寶春指出，該協會目前有70位會員，將以通霄地區為示範基地與行動起點，帶頭推動溫泉資源的永續利用與在地觀光產業的轉型升級。另結合國際永續趨勢與地方文化智慧，積極導入綠色建築、美學體驗、社區共創與生態治理，打造融合生態保育、文化傳承與創新旅遊的永續觀光景點。

協會表示，未來的遊客中心規畫將採低碳綠建築理念，並結合當地文化信仰與社區精神，作為社區生活與生態展示平台，兼具教育、導覽與文化傳承功能。同時，也將推動藝術家駐村計畫、在地導覽志工培訓，以及原生植物導入等具地方識別性的行動，強化溫泉聚落的文化內涵與永續價值。

會中籌備顧問也強調，協會的成立是通霄溫泉區邁向整體治理與在地共好的一大步，「我們不只是開發一個觀光景點，而是在打造一種能與地方共生、與自然共榮的生活方式。」

溫泉 永續 觀光景點

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