桃園市民活動中心逾8成建置E化租借 明年再推系統2.0

桃市府推動市民活動中心E化租借，市長張善政今宣布，目前已有280處場館完成E化，占目標場館83%，預估今年第4季將可全面導入，智慧城鄉發展委員會也正開發「場租系統2.0」，未來將可依活動性質與時間，自動建議合適場館，進一步提升租借效率與成功率。

桃園市設有383處市民活動中心，涵蓋全市516里中的74%，在六都中排名第二。不過因部分鄰里須共用，加上各地管理辦法不同，常有民眾借不到或搶租熱門時段引發衝突。為此，民政局前年起建置E化租借系統，門鎖採遠端遙控，避免資源被少數人把持，線上申請也讓可用時段公開透明。

張善政今在市政會議表示，截至7月底，全市已有280處場館完成E化租借系統上線，進度大幅超前；預計年底即可在符合條件的337處場館全面導入，不僅場地預約更便利，也大幅提升資源使用效率，有社區代表直言申請更便利之後，場館使用更活絡，社區活動也更豐富。

民政局指出，部分場館常設為社區關懷據點、長輩課程、親子活動等在地服務，部分時段無法租借，為提升透明度，系統已全面公開場館時段與使用情形，讓市民更清楚資源分配，避免誤解與重複預約。

比較前年與去年數據，平鎮區、龜山區、楊梅區等3區市民活動中心的使用率平均成長超過10%，其中，大溪區員林里使用率增幅居全市之冠，里長尤連慶指出，E化平台讓里辦公室不必再費心找使用者，新啟用的員樹林活動中心也快速提升曝光率，使用率大增。

三水社區理事長游芳玲則分享，社區長年推動共餐與關懷活動，活動中心早已是社區凝聚力的核心，E化租借讓使用率突破90%，也吸引更多外部團體認識社區、參與活動。

民政局表示，市府智發會正著手開發「場租系統2.0」，新系統除可有效解決舊系統效能差、多人使用時易延遲的問題，操作介面也將大幅優化，新增代管人專區、租用狀況行事曆、彈性租借多場館多時段等功能；預計9月底將先由龜山區、蘆竹區試辦，明年起正式啟用。