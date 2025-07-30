快訊

台灣史上第3次海嘯警報！西南、東南部沿海最危險 波高恐達1公尺

高雄爆擄人勒贖！富商3口淪肉票裝水桶押運 遭勒1億…驚險24小時曝光

新莊箱屍命案新進展！死者身分呼之欲出 特徵光頭身障、背部蜘蛛刺青

桃園市民活動中心逾8成建置E化租借 明年再推系統2.0

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府推動市民活動中心E化租借，目前已有280處場館完成，預估今年第4季將可全面導入。圖／桃園市民政局提供
桃市府推動市民活動中心E化租借，目前已有280處場館完成，預估今年第4季將可全面導入。圖／桃園市民政局提供

桃市府推動市民活動中心E化租借，市長張善政今宣布，目前已有280處場館完成E化，占目標場館83%，預估今年第4季將可全面導入，智慧城鄉發展委員會也正開發「場租系統2.0」，未來將可依活動性質與時間，自動建議合適場館，進一步提升租借效率與成功率。

桃園市設有383處市民活動中心，涵蓋全市516里中的74%，在六都中排名第二。不過因部分鄰里須共用，加上各地管理辦法不同，常有民眾借不到或搶租熱門時段引發衝突。為此，民政局前年起建置E化租借系統，門鎖採遠端遙控，避免資源被少數人把持，線上申請也讓可用時段公開透明。

張善政今在市政會議表示，截至7月底，全市已有280處場館完成E化租借系統上線，進度大幅超前；預計年底即可在符合條件的337處場館全面導入，不僅場地預約更便利，也大幅提升資源使用效率，有社區代表直言申請更便利之後，場館使用更活絡，社區活動也更豐富。

民政局指出，部分場館常設為社區關懷據點、長輩課程、親子活動等在地服務，部分時段無法租借，為提升透明度，系統已全面公開場館時段與使用情形，讓市民更清楚資源分配，避免誤解與重複預約。

比較前年與去年數據，平鎮區、龜山區、楊梅區等3區市民活動中心的使用率平均成長超過10%，其中，大溪區員林里使用率增幅居全市之冠，里長尤連慶指出，E化平台讓里辦公室不必再費心找使用者，新啟用的員樹林活動中心也快速提升曝光率，使用率大增。

三水社區理事長游芳玲則分享，社區長年推動共餐與關懷活動，活動中心早已是社區凝聚力的核心，E化租借讓使用率突破90%，也吸引更多外部團體認識社區、參與活動。

民政局表示，市府智發會正著手開發「場租系統2.0」，新系統除可有效解決舊系統效能差、多人使用時易延遲的問題，操作介面也將大幅優化，新增代管人專區、租用狀況行事曆、彈性租借多場館多時段等功能；預計9月底將先由龜山區、蘆竹區試辦，明年起正式啟用。

成功 張善政

延伸閱讀

中壢「環北灣」大雨後又淹水竟是這原因堵塞 議員要市府上緊發條

大罷免後盛傳「地方超徵稅收普發現金」假消息 張善政怒斥：居心叵測

大罷免726完封 戴錫欽：賴清德當掉、盧秀燕2028更多期待

桃市府敲定龍潭國小蓋地下停車場 民代支持、師生家長傳反對

相關新聞

桃園市民活動中心逾8成建置E化租借 明年再推系統2.0

桃市府推動市民活動中心E化租借，市長張善政今宣布，目前已有280處場館完成E化，占目標場館83%，預估今年第4季將可全面...

走進茶金場景、聆聽原音之夢！姜阿新洋樓8月16日開團公益之旅

公視影集「茶金」的經典場景——姜阿新洋樓，這棟建築不僅承載歷史，也成為公益的起點。8月16日邀請民眾走進茶金的真實背景，...

新竹夏季冰飲稽查出爐 知名冰店曾不合格已改善

炎炎夏日是飲冰品的消費旺季，為確保衛生安全，新竹市衛生局啟動夏季現場調製飲品及冰品專案稽查與抽驗，稽查對象涵蓋飲冰品製造...

苗栗大雨 南庄泰安山區土石崩落眼前駕駛急倒車

西南氣流影響，苗栗持續降下大雨，導致南庄及泰安鄉山區道路多起邊坡土石崩落，阻礙人車通行；轄區員警、當地村長與熱心居民通力...

曾任新竹市犬 「棕棕」開放認養

曾是新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，近日有網友在收容所認養名單發現「棕棕」相片，質疑遭棄養。...

桃園航空城規畫2座汙水廠 民代促速招標

桃園航空城已進入開發階段，5大管線也在鋪設中，但民代發現，行政院已在6月核定航空城汙水系統一期計畫，但規畫施作的2處汙水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。