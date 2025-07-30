走進茶金場景、聆聽原音之夢！姜阿新洋樓8月16日開團公益之旅

公視影集「茶金」的經典場景——姜阿新洋樓，這棟建築不僅承載歷史，也成為公益的起點。8月16日邀請民眾走進茶金的真實背景，由姜阿新後代親自導覽，娓娓道出洋樓的前世今生；午後則轉往竹東走入「親愛愛樂」的音樂世界，親耳聆聽一群原民孩子如何用琴聲翻轉命運。這是一場結合文化導覽與愛心行動的旅程，邀您共襄盛舉，為孩子築夢同行。

姜阿新洋樓是和洋與傳統交織的樸素優雅建築，歷經半世紀傷心曲折的過往，塑造出茶金動人原形故事，姜阿新教育基金會以洋樓為平台從事古蹟保護及公益事務，這次於8月16日舉辦活動，除了由姜阿新先生後代親自導覽解說之外，此次行程特別前往竹東聆聽音樂會，聆聽親愛愛樂逐夢的故事。

姜阿新教育基金會表示，這次活動目的在引薦民眾認識親愛愛樂的老師學生及家長，甚至襁褓中的娃娃如何努力地求生及成長，讓愛心成為支持他們繼續努力的泉源。

17年前親愛國小教師王子建與陳珮文自費購琴，從零開始教導原住民孩子，成立台灣首支原住民弦樂團「親愛愛樂」，並在維也納世界青少年音樂大賽奪冠。他們在南投仁愛鄉開啟音樂教育，自費幫助許多原民學子進入音樂系。去年因場地組約到期，親愛愛樂進駐竹東火車站旁的舊員工宿舍，設立實驗教育場域、音樂教室、展演廳等，重新築起音樂夢想基地，讓更多孩子因音樂而煥發新生。