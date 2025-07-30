新竹夏季冰飲稽查出爐 知名冰店曾不合格已改善

炎炎夏日是飲冰品的消費旺季，為確保衛生安全，新竹市衛生局啟動夏季現場調製飲品及冰品專案稽查與抽驗，稽查對象涵蓋飲冰品製造業、販售業、手搖飲業者等，針對現場調製的飲品及冰品進行衛生安全檢查與抽驗。共稽查16家，抽驗20件，除3件不合格外，其餘皆符合規定。

新竹市衛生局指出，此次專案查核現場調製飲品及冰品業者共計 16 家，抽驗20件，稽查結果為13家符合規定，3家限期改善後再行複查，包括三層山「白巧克力霜淇淋」、大庄冰王「檸檬清冰」，經複查後2家已符合規定，1家已停業。詳細檢驗結果公布於衛生局官網。

衛生局說明，消費者選購手搖飲或冰品時，應優先選擇商譽良好、環境衛生整潔的店家，並注意店員是否遵守衛生作業流程。購買後請儘早食用，或妥善冷藏保存，避免因保存不當導致變質。

衛生局提醒，適逢炎夏，氣候高溫潮濕極易滋生病原菌。依據食藥署統計資料，5至9月為食品中毒高峰期，民眾與業者應妥善規劃食材採購與保存，確保冷藏設備正常運作，避免冷卻效果降低導致食材腐敗。

新竹市代理市長邱臣遠表示，此次專案稽查包括食品業者是否完成食品業者登錄、遵循食品良好衛生規範(GHP)、投保產品責任險、保存進貨來源文件以及標示規定的符合情形，同時針對部分產品進行衛生標準、咖啡因等項目的抽驗。