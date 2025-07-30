苗栗大雨 南庄泰安山區土石崩落眼前駕駛急倒車

西南氣流影響，苗栗持續降下大雨，導致南庄及泰安鄉山區道路多起邊坡土石崩落，阻礙人車通行；轄區員警、當地村長與熱心居民通力合作排除，今天部分路段開放單線雙向通行，呼籲用路人開車注意安全。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長吳國偉表示，南庄分駐所於29日晚間，接獲民眾報案指稱，南庄鄉東河村往向天湖方向500公尺處，有土石崩塌，請求警方協助，副所長邱宏仁立即趕往現場，發現土石滑落邊坡，為避免發生危險，先放置交通錐實施交管；今天上午，南庄鄉公所及相關單位已派員搶修排除。

泰安鄉通往後山部落的大安聯絡道，同樣遭到連日大雨摧殘，有用路人開車經過時，目擊大量土石挾帶大樹滑落，宛如走山一般，怵目驚心，駕駛急忙倒車後退，逃過一劫。

泰安鄉象鼻村長楊惠福指出，大安聯絡道是象鼻、梅園及士林等南三村進出主要道路之一，昨天傍晚接獲道路無法通行，馬上與其他2個村長號召熱心居民與大安派出所員警，趕往現場先用電鋸把大樹切割移除，再清除部分土石，勉強清除出單線車道供雙向車輛通行。

苗栗縣警察局提醒民眾，近期氣候不穩定，尤其山區經常出現短延時強降雨，開車行經山區道路，應密切注意氣象報告與路況，如發現有路樹及落石坍方情況，在確保自身安全情況下，可盡速通報鄉公所或警方處理。