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苗栗大雨 南庄泰安山區土石崩落眼前駕駛急倒車

中央社／ 苗栗縣30日電
苗栗縣泰安鄉通往後山部落的大安聯絡道因連日大雨導致邊坡土石滑落，當地村長號召居民及大安派出所員警趕往現場用電鋸把大樹切割移除，再清除部分土石，勉強清除出單線車道供雙向車輛通行。（楊惠福提供）中央社
苗栗縣泰安鄉通往後山部落的大安聯絡道因連日大雨導致邊坡土石滑落，當地村長號召居民及大安派出所員警趕往現場用電鋸把大樹切割移除，再清除部分土石，勉強清除出單線車道供雙向車輛通行。（楊惠福提供）中央社

西南氣流影響，苗栗持續降下大雨，導致南庄及泰安鄉山區道路多起邊坡土石崩落，阻礙人車通行；轄區員警、當地村長與熱心居民通力合作排除，今天部分路段開放單線雙向通行，呼籲用路人開車注意安全。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長吳國偉表示，南庄分駐所於29日晚間，接獲民眾報案指稱，南庄鄉東河村往向天湖方向500公尺處，有土石崩塌，請求警方協助，副所長邱宏仁立即趕往現場，發現土石滑落邊坡，為避免發生危險，先放置交通錐實施交管；今天上午，南庄鄉公所及相關單位已派員搶修排除。

泰安鄉通往後山部落的大安聯絡道，同樣遭到連日大雨摧殘，有用路人開車經過時，目擊大量土石挾帶大樹滑落，宛如走山一般，怵目驚心，駕駛急忙倒車後退，逃過一劫。

泰安鄉象鼻村長楊惠福指出，大安聯絡道是象鼻、梅園及士林等南三村進出主要道路之一，昨天傍晚接獲道路無法通行，馬上與其他2個村長號召熱心居民與大安派出所員警，趕往現場先用電鋸把大樹切割移除，再清除部分土石，勉強清除出單線車道供雙向車輛通行。

苗栗縣警察局提醒民眾，近期氣候不穩定，尤其山區經常出現短延時強降雨，開車行經山區道路，應密切注意氣象報告與路況，如發現有路樹及落石坍方情況，在確保自身安全情況下，可盡速通報鄉公所或警方處理。

南庄 警察

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