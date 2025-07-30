竹北豆子埔公園改建動土 預計2026年完工

竹北市豆子埔公園歷史43年，不僅設施老舊，還有街友長期占用公廁當住處等管理問題。竹北市公所爭取中央補助共斥資4.7億元，昨天啟動豆子埔公園新建地下停車場及公園改建工程，將興建智慧停車場與地面共融式公園，預計2026年底前完工。

竹北市長鄭朝方說，豆子埔公園鄰近三民路與四維街交會處，周邊學校、文化設施與住宅區密集，生活機能成熟，但停車位嚴重不足，再加上，該公園設施老舊與管理困難，嚴重影響市容與居民安全感。公所規畫改建公園的消息一出，也獲得周邊竹仁里、竹北里、福德里、文化里等居民支持。

豆子埔公園改建工程昨動土，除了將新建地下2層停車場、提供169席汽車位，並設有電動車充電區、無障礙與親子專用車位，並導入智慧停車管理系統；地面層重新規畫兒童遊樂場與樂齡體健設施，規畫鳥巢鞦韆、繩索金字塔、滑步車道等遊具，還有涼亭與無障礙公廁、人行通道等設施。

鄭朝方表示，改建過程將保留部分喬木，安排樹木移植至水圳公園等其他市內公園，同時依建築技術規則擴大設置6公尺緩衝車道與退縮人行空間，希望各種細節讓市民感受城市的進步。