頭屋人口減鄉代少4席 選區未變惹議

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣頭屋鄉人口跌破1萬人，下屆鄉民代表席次預估從11席減少至7席，縣選委會最近通過維持原選區規畫惹議，地方人士昨向縣長鍾東錦陳情。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉人口跌破1萬人，下屆鄉民代表席次預估從11席減少至7席，縣選委會最近通過維持原選區規畫惹議，地方人士昨向縣長鍾東錦陳情。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉人口跌破1萬人，下屆鄉民代表預估從11席降至7席，縣選委會最近通過鄉公所提案，維持原選區畫分，惹來選區服務人口不均及沒有婦女保障名額等爭議，縣長鍾東錦昨接受陳情也認同縣選委決議不太妥當，盼中選會妥適處理。

對此，中央選委會澄清主責權責機關為苗栗縣選委會，與中選會權責無涉。

鄉公所提案內容為維持原選區，頭屋、獅潭、北坑村第一選區從應選6席含1名婦女保障名額，調整為3席；象山村第三選區從2席減為1席；曲洞、飛鳳村第二選區，明德村第四選區，鳴鳳村第五選區，均維持1席。

頭屋鄉民代表楊謝國、江貴熙及頭屋鄉前鄉長徐月蘭等人不滿縣選委會決議，昨在縣議員許櫻萍等人陪同到縣府陳情。他們說，維持原選區案的第一選區代表席次、人口，1比1738，第三選區1比1844，而第五選區1比268，相差懸殊，且第一選區應選3席，婦女保障名額也沒了，抗議縣選委會不公不義。頭屋鄉長徐鑫榮說，公所是考量安定、歷史淵源，還有服務土地情形，明德、鳴鳳村地廣人稀，合併成一個選區，土地面積就占了全鄉的四分之一，合併選區1席名額也不太對，因此鄉公所課室、鄉代會主席、副主席討論共識，過程透明化，向縣選委會提案建議維持原選區。

鍾東錦說，縣選委是委員會多數決，他個人認為維持原選區畫分不太妥當，選區畫分不可能做到絕對公平，但要相對及盡量公平。

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