桃園航空城規畫2座汙水廠 民代促速招標

桃園航空城已進入開發階段，5大管線也在鋪設中，但民代發現，行政院已在6月核定航空城汙水系統一期計畫，但規畫施作的2處汙水處理廠卻遲無動靜，呼籲市府加速招標作業。市府水務局回應，市府積極向中央爭取汙水廠核定有成，預計明年完成招商、2032年完工。

依據市府規畫，航空城將興建汙一、汙二水資中心處理航空城及周邊地區民生汙水，其中航一系統收集汙水範圍包括航空城埔心溪以東範圍、菓林都計區、A10站地區、大古山園區、大竹都計區等地區；航二系統為集汙航空城埔心溪以西、大園都計區、客運園區特定區等地區。

市議員游吾和說，遲未見汙水處理廠興建，服務處向總統府反映後，得知航空城汙水下水道系統一期專案計畫於今年6月24日核定通過。他認為，汙水收集處理系統攸關居民生活品質與產業環境，市府應該盡快辦理相關招標作業，自己也將繼續緊盯工程進度，確保汙水設施如期如質完工。

水務局指出，行政院會加速核准航空城汙水處理設施，關鍵在市府積極向中央爭取，市長張善政今年6月16日拜訪行政院長卓榮泰，希望中央支持地方和中央補助有關的重大建設，包括航空城開發案，當時卓榮泰就強調航空城是中央計畫，行政院會全力支持，6月24日便核准2座汙水廠計畫。

水務局說明，航空城計畫興建的2座汙水處理廠都是處理民生廢水，採取BTO（興建、移轉、營運）方式類似桃園北區水資源中心，計畫明年完成招商，第一期預計2032年完工，計畫總經費約96.45億元。另因應航空城產業發展事業廢水排放需求，經發局已啟動事業廢水處理廠招標作業。

針對地方質疑，為何汙水處理廠未能配合管線鋪設先動工？水務局解釋，原因是處理廠運作需要有達到一定的汙水量，因此在啟用前，家戶汙水仍需自行處理。待汙水處理廠及相關幹管與分支管建設完成，即可陸續處理開發區的汙水。