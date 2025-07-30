聽新聞
0:00 / 0:00

桃園航空城規畫2座汙水廠 民代促速招標

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園航空城雖進入開發階段，不過汙水處理廠還沒動工，當地議員要求加速。圖為開發區內新闢50公尺寬的桃航三路。記者鄭國樑／攝影
桃園航空城雖進入開發階段，不過汙水處理廠還沒動工，當地議員要求加速。圖為開發區內新闢50公尺寬的桃航三路。記者鄭國樑／攝影

桃園航空城已進入開發階段，5大管線也在鋪設中，但民代發現，行政院已在6月核定航空城汙水系統一期計畫，但規畫施作的2處汙水處理廠卻遲無動靜，呼籲市府加速招標作業。市府水務局回應，市府積極向中央爭取汙水廠核定有成，預計明年完成招商、2032年完工。

依據市府規畫，航空城將興建汙一、汙二水資中心處理航空城及周邊地區民生汙水，其中航一系統收集汙水範圍包括航空城埔心溪以東範圍、菓林都計區、A10站地區、大古山園區、大竹都計區等地區；航二系統為集汙航空城埔心溪以西、大園都計區、客運園區特定區等地區。

市議員游吾和說，遲未見汙水處理廠興建，服務處向總統府反映後，得知航空城汙水下水道系統一期專案計畫於今年6月24日核定通過。他認為，汙水收集處理系統攸關居民生活品質與產業環境，市府應該盡快辦理相關招標作業，自己也將繼續緊盯工程進度，確保汙水設施如期如質完工。

水務局指出，行政院會加速核准航空城汙水處理設施，關鍵在市府積極向中央爭取，市長張善政今年6月16日拜訪行政院長卓榮泰，希望中央支持地方和中央補助有關的重大建設，包括航空城開發案，當時卓榮泰就強調航空城是中央計畫，行政院會全力支持，6月24日便核准2座汙水廠計畫。

水務局說明，航空城計畫興建的2座汙水處理廠都是處理民生廢水，採取BTO（興建、移轉、營運）方式類似桃園北區水資源中心，計畫明年完成招商，第一期預計2032年完工，計畫總經費約96.45億元。另因應航空城產業發展事業廢水排放需求，經發局已啟動事業廢水處理廠招標作業。

針對地方質疑，為何汙水處理廠未能配合管線鋪設先動工？水務局解釋，原因是處理廠運作需要有達到一定的汙水量，因此在啟用前，家戶汙水仍需自行處理。待汙水處理廠及相關幹管與分支管建設完成，即可陸續處理開發區的汙水。

延伸閱讀

雲縣府提治理工程案盼解決淹水 卓榮泰提醒2要點

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

影／卓榮泰視察嘉義縣淹水災情 57歲婦失聲痛哭：淹到怕了

卓榮泰關心台南後壁侯伯里「透天」厝 7旬翁只求別再下雨

相關新聞

桃園航空城規畫2座汙水廠 民代促速招標

桃園航空城已進入開發階段，5大管線也在鋪設中，但民代發現，行政院已在6月核定航空城汙水系統一期計畫，但規畫施作的2處汙水...

頭屋人口減鄉代少4席 選區未變惹議

苗栗縣頭屋鄉人口跌破1萬人，下屆鄉民代表預估從11席降至7席，縣選委會最近通過鄉公所提案，維持原選區畫分，惹來選區服務人...

竹北豆子埔公園改建動土 預計2026年完工

竹北市豆子埔公園歷史43年，不僅設施老舊，還有街友長期占用公廁當住處等管理問題。竹北市公所爭取中央補助共斥資4.7億元，...

桃園電影節今年很不一樣 精選16部佳作奧斯卡代表作、坎城得獎片

2025桃園電影節今天舉辦啟動記者會，市長張善政表示，今年桃園電影獎突破以往，首度廣邀台灣與國際合作電影踴躍參賽，從超過...

桃園大溪2塊閒地變身陀螺主題公園 斥資千萬明年2月完工

桃園市長張善政今天下午出席大溪區公兒八及廣停四公園開工動土典禮，市府將大溪仁愛里2塊閒置的1000餘坪公有地，打造大溪陀...

桃園橘線延伸平鎮龍潭規畫12站點 地方請命南移及增設站點

桃園市平鎮區今天辦理桃園橘線延伸平鎮、龍潭既周邊土地整合發展地方說明會，市府捷工局說明將以中運量方式推動橘線捷運規畫，優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。