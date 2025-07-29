快訊

影／板橋晚市驚傳砍人 攤商持殺豬刀猛砍債主7刀遭警逮捕

苑裡鎮長劉育育東京演講 分享「毋免拜託」素人從政路

中央社／ 東京29日專電

苗栗縣苑裡鎮長劉育育日前在東京大學演講，分享她從參與家鄉公共事務，再走上從政之路，以及如何打一場「毋免拜託」的選戰，以政治素人打敗當過3屆縣議員的前鎮長。她也帶來集結成書的「鎮長週記」，吸引不少對台灣政治感興趣的日本民眾到場。

劉育育近日訪問北海道，參訪社區營造案例，並應日本東京大學教授阿古智子與在日台灣同鄉會邀請，26日赴東大演講，分享她擔任苑裡鎮長的經驗，清華大學名譽客座教授小笠原欣幸也到場聆聽。

就讀心理系的劉育育大學時代參與樂生療養院的保存運動。她回憶第一次走進樂生院，看到因痲瘋病留下身體障礙的長者，為了自身居住權利與人權挺身而出，讓她體認到弱勢底層的力量。

讓劉育育回到家鄉苑裡鎮的契機來自於海岸風電爭議。雖支持再生能源，但她發現政策落實中缺乏與在地居民的溝通，風機設置造成噪音與污染疑慮，她因此參與「反瘋車」運動，返鄉與在地青年成立「苑裡掀海風」團隊，開設書店，推動藝文活動與議題講座，使社會運動不僅是抗議與對立，而是回到生活、與居民建立關係。

團隊也投入社區田野調查，訪談長輩、蒐集菜市場故事與地方記憶，透過策展方式呈現。例如，他們整理了在地音樂家郭芝苑的故居，開放民眾參觀，傳承地方文化與精神。然而，苑裡菜市場經過團隊的訪談後不久，竟在半年後遭遇火災。這場突如其來的大火，引發地方對「重建或保留」的討論。

她表示，當時多數攤商損失慘重，政府卻僅提供每攤1萬元急難救助金，引發民怨。市場攤商組成自救會，質疑重建進度卻苦無回應。劉育育主動出借書店空間讓攤商開會，協助攤商凝聚聲音、與公部門對話。團隊並倡議政府應公開菜市場重建計畫，納入民眾參與，卻在實際設計與發包階段遭到推翻，讓他們備感挫折。

劉育育於是決定和賣魚丸的鄭輝煌等人一起組隊，參與2022年地方選舉。組織名為「毋免拜託聯盟」，3名政治素人分別參選鎮長與鎮民代表，不喊「凍蒜」口號也不拜託選民，而是巡迴發表政見，讓民眾了解他們為何參選。

他們設計互動式的民意收集，每位民眾在聽完政見後，選擇一個最關注的議題貼上圓點貼紙。透過40場以上的走訪與互動，重新認識地方需求。這種互動式的政見發表，讓選舉不再是單向的拉票，而是雙向的對話。

劉育育回憶，當初她參選時，被當時的前輩取笑，像她這種還在「吸奶嘴」的年輕人，不可能選上，也聽說打一場選戰起碼要準備1年、花費新台幣2000萬元，但他們最終僅花160萬元、短短82天，在沒有政黨、家族或派系奧援下，成功翻轉地方政治版圖，被稱為「小鎮民主奇蹟」。

選上後的劉育育面對鎮公所120名員工，作為鎮長親力親為，甚至直接坐上垃圾車宣導。與中央政府負責制度與立法不同，鎮公所是最基層的自治單位，真正深入民眾的日常生活。

她擔任鎮長近3年來，每週向鄉親發布鎮長週記，800多天的紀錄與從政歷程，今年4月由離島出版社集結出版「鎮長週記：大家好，我是苗栗苑裡鎮長劉育育」。

她在會後受訪時，也以自身經驗，鼓勵年輕人參與公共事務，像是這次「大罷免」活動就刺激很多年輕人開始對公共事務產生興趣，她鼓勵罷團志工站出來，無論是投入選舉、成為民意代表，或是回到地方深耕NPO、NGO領域，都可以達成「公私協力」的合作效果。

以苑裡鎮的鎮民代表為例，每月固定薪資約6萬多元，加上交通費與出席費，對許多年輕人來說，是兼顧創業與公共參與的好方式。她說，「你可以開早餐店、咖啡廳、書店，同時也是一位認真監督行政權的民意代表」。

她認為，參政不僅是挑戰傳統政治權力，更是世代傳承、合作與磨合的契機。唯有讓更多年輕人願意投入，地方才會有新的可能。

攤商 團隊 年輕人

延伸閱讀

反課綱運動10週年論壇 青年分享受益者觀點

加熱菸有條件通過 民團：突襲闖關出賣健康台灣

「老得快」社會沒準備好 高齡員工遭客訴為何不找年輕人

台南災區未復原！不少人搭機返台投票 他呼籲年輕人「回家必做1事」

相關新聞

桃園電影節今年很不一樣 精選16部佳作奧斯卡代表作、坎城得獎片

2025桃園電影節今天舉辦啟動記者會，市長張善政表示，今年桃園電影獎突破以往，首度廣邀台灣與國際合作電影踴躍參賽，從超過...

桃園大溪2塊閒地變身陀螺主題公園 斥資千萬明年2月完工

桃園市長張善政今天下午出席大溪區公兒八及廣停四公園開工動土典禮，市府將大溪仁愛里2塊閒置的1000餘坪公有地，打造大溪陀...

桃園橘線延伸平鎮龍潭規畫12站點 地方請命南移及增設站點

桃園市平鎮區今天辦理桃園橘線延伸平鎮、龍潭既周邊土地整合發展地方說明會，市府捷工局說明將以中運量方式推動橘線捷運規畫，優...

苗栗縣頭屋鄉代選區畫分爭議 鄉長徐鑫榮：考量社會安定

苗栗縣頭屋鄉下屆鄉民代表席次預估從11席降至7席，縣選委會最近通過鄉公所提案，決議維持原選區畫分，引發爭議，鄉長徐鑫榮回...

中壢「環北灣」大雨後又淹水竟是這原因堵塞 議員要市府上緊發條

桃園市今天上午一陣大雨，中壢區環北路、福州一街口附近的「環北灣」再度積淹水，剩下一線車道行駛濺起水花，市議員魏筠今天下午...

大罷免後盛傳「地方超徵稅收普發現金」假消息 張善政怒斥：居心叵測

網路近日流傳圖卡稱，台北市、新北市、台中市、桃園市等縣市稅收超徵，應還稅於民。桃市府昨晚向市警局報案，告發造謠粉專。市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。