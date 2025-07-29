桃園電影節今年很不一樣 精選16部佳作奧斯卡代表作、坎城得獎片

2025桃園電影節今天舉辦啟動記者會，市長張善政表示，今年桃園電影獎突破以往，首度廣邀台灣與國際合作電影踴躍參賽，從超過200部報名影片中，嚴選出16部來自世界各地、橫跨動畫、紀錄與劇情等多元類型的優秀華語作品，共同角逐本屆11項大獎及總獎金125萬元。

記者會首次亮相桃園電影節全新視覺識別標誌，由知名設計師蕭青陽操刀。他表示此次設計靈感來自「革命女神」與底片影格的意象，象徵電影的感動瞬間與創作能量；國際影展如坎城、威尼斯皆源自沿海城市，桃園擁有「珍珠海岸」，如同孕育維納斯的蚌殼，展現對藝術完美的追求，也為影人獻上最高敬意。

張善政表示，今年桃園電影節處處都是亮點，包括適逢紀念導演李行辭世4周年、歌后鄧麗君逝世30週年，重新復刻膾炙人口的「小城故事」，並以客語版首度對外亮相，展現本土語言傳承的用心，此次影展更邀請到榮獲金鐘獎與金穗獎的知名女演員小薰（黃瀞怡），前往石門水庫的「仙島」拍攝形象宣傳影片，將桃園自然美景與電影文化融合，令人驚艷。

文化局表示，此次入圍作品包括台北電影節百萬首獎、最佳紀錄片得主「大風之島」；台北電影節最佳劇情長片得主「小雁與吳愛麗」；入圍台北電影節6項大獎的導演張作驥最新作品「優雅的相遇」；亞洲電影大獎得主「默視錄」；獲得金穗獎三項大獎的短片「囚犬」，以及金穗獎入圍短片「Darling This Was Hard」、「五花肉」、「河裡的孩子子子子子」等。

同時還有許多海外佳作，包括奧斯卡最佳國際影片馬來西亞代表、坎城影展影評人周最佳影片「虎紋少女」、釜山影展超廣角Mecenat最佳亞洲紀錄片、來自香港的「日泰小食」；來自澳門的奇幻作品「跌咗真係搵？KEEP LOOKING？」等。

文化局表示，今年桃園電影節將於8月22日至9月4日，在中壢SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館，展開為期14天接棒放映，並將搶先於8月2日、3日分別於桃園淘動漫、台北光點舉行選片指南及影人交流講座。